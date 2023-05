Cómo manejar el rechazo en las diferentes etapas de tu carrera y de tu negocio

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Sin importar qué tan exitosos seamos, todos, en algún momento, experimentaremos el rechazo. Puede sonar duro, pero así son las cosas.

A pesar de eso, no es fácil lidiar con el rechazo. De hecho, según la Universidad de Michigan, a nivel neurológico, no hay mucha diferencia entre el dolor físico de una lesión y el dolor emocional provocado por el rechazo.

Si eres rechazado por un posible inversionista, empleador, cliente o pareja sentimental, sientes dolor. Cuando te rechazan o te golpeas un dedo del pie, tu cerebro activa la misma área.

Pero el rechazo es más que solo el dolor físico; apela a nuestra necesidad de pertenencia y aceptación. A pesar del dolor, es importante recordar que el que alguien rechace tus fortalezas no tiene por qué derribarte. Independientemente de tu carrera o etapa comercial en la que te encuentres, estas estrategias pueden ayudarte a lidiar con el rechazo.

1. Deja escapar un grito

Kimanzi Constable nos recuerda que todos somos humanos y que reprimir sentimientos y emociones no funcionará. Tienes que dejarlos salir.

"De lo contrario, tu temperamento podría estallar eventualmente, y te arrepentirás", escribe Constable. Agrega: "Gritando, corriendo y golpeando tu saquito de boxeo en tu escritorio".

La expresión es el primer paso para superar el rechazo. Tómate un segundo para dejar salir las crudas emociones para que puedas empezar a pensar con claridad.

2. Las lecciones siempre están presentes

No he descubierto cómo soltar un grito. Sin embargo, he trabajado y andado el camino en busca de las lecciones que nos puede brindar el rechazo.

Puede que al principio no lo parezca, pero siempre es posible aprender de cualquier experiencia, especialmente del rechazo. Los contratiempos son parte de la vida y de cualquier camino que elijas. Por ejemplo, es posible que no hayas podido atraer inversionistas debido a un débil plan de negocios. Es posible que haya habido un error en el manejo de un problema de servicio al cliente. A veces experimentarás rechazo en tu negocio debido a su falta de crecimiento.

Lo importante es buscar formas de mejorar independientemente del motivo del rechazo. Además, no debes usar el rechazo como una excusa para rendirte. Aprende a replantear cualquier contratiempo o rechazo como tu oportunidad para mejorar.

3. Acepta el dolor, pero no dejes que te abrume

Los emprendedores se toman de manera personal cada parte de su trabajo, y el rechazo puede ser un verdadero golpe emocional después de verter su vida, energía y pasión en algo.

Ron Carucci escribió en Forbes: "En un extremo del espectro, hay emprendedores que intentan enterrar sus sentimientos de decepción o tristeza después de un rechazo. Pero eventualmente esta supresión emocional puede regresar a otros comportamientos destructivos, tanto en el trabajo como en la vida personal".

Cuando solo te concentras en lo malo, donde tú o alguien más fracasó, frenarás todo progreso para ti y tu negocio.

A veces ayuda detenerte para procesar lo que está sucediendo en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué has permitido que algo te lastime tanto? Date un momento para pensar en lo que percibes que has perdido.

4. Ten un plan B

Mientras más opciones tengas, menor será el impacto del rechazo, pues puedes cambiar fácilmente a otro camino. En caso de que seas rechazado y necesites superarlo, siempre debes ser estratégico creando y ejecutando un Plan B.

Cuando se trata de crear un Plan B, la parte más difícil es aceptar que el Plan A podría fallar. Los emprendedores no inician negocios porque piensan que la idea que están desarrollando fracasará, tiene un defecto crítico o está ubicada en un área propensa a desastres naturales. Todos los días suceden cosas que pueden causar desde el rechazo hasta el fracaso de tu negocio.

¿Qué debes hacer en primer lugar para lidiar con el Plan B? Aceptar que el Plan B es una necesidad no significa que te rindas o que tu concepto de negocio fracasará. En realidad, tener armado un Plan B puede darte el enfoque realista que necesitas para implementar el Plan A con éxito. También puede disminuir los sentimientos de ansiedad o preocupación.

5. Toma el "no" y pivotea

Es posible que puedas ofrecer a la otra parte otros servicios en lugar de detenerte en el resultado negativo.

Aquí hay un ejemplo de Alaina G. Levine en Science. Fue invitada a solicitar un ascenso en la universidad donde trabajaba. Después de postularse, creyó que tenía garantizado el puesto, solo para ser notificada de que otro candidato había sido seleccionado en lugar de ella.

¿Su respuesta? En su nota de agradecimiento, se ofreció a ayudar como fuera posible al nuevo empleado contratado.

En su reunión, Levine compartió ideas sobre la estructura y la cultura de la universidad. Cuando la empleada se mudó a un nuevo rol unos meses después, Levine fue contratada para reemplazar a la persona que obtuvo el trabajo que ella quería inicialmente. A pesar de no haber sido seleccionada para el puesto en un principio, Levine cree que el ofrecer su ayuda hizo una gran diferencia.

6. G.R.O.W.

El Ejecutivo Médico Nacional de Cigna para la Salud del Comportamiento, el Dr. Stuart Lustig, desarrolló un ejercicio mental llamado G.R.O.W. (en inglés significa crece) que ayuda a las personas a superar el rechazo.

Raj Tawney explica este método en un artículo publicado por Harvard Business Review. Para manejar esta situación, querrás seguir estos pasos; Tawney recomienda trabajar usando este acrónimo:

G. Ground yourself in the situation. Aterriza en la situación. A pesar de ser un escritor profesional durante más de tres años, Tawney está orgulloso de sus logros.

Aterriza en la situación. A pesar de ser un escritor profesional durante más de tres años, Tawney está orgulloso de sus logros. R. Recognize what you can control . Reconoce lo que puedes controlar. Al elegir crecer en lugar de vivir un duelo, puedes mantener tu propia narrativa sin comprometerla.

Reconoce lo que puedes controlar. Al elegir crecer en lugar de vivir un duelo, puedes mantener tu propia narrativa sin comprometerla. O. Organize your resources. Organiza tus recursos. Si a los editores no les gusta la manera en que Tawney presenta su historia, puede revisarla o presentarla de forma distinta. Además, amigos y colegas escritores pueden proporcionarle comentarios honestos sobre su trabajo.

Organiza tus recursos. Si a los editores no les gusta la manera en que Tawney presenta su historia, puede revisarla o presentarla de forma distinta. Además, amigos y colegas escritores pueden proporcionarle comentarios honestos sobre su trabajo. W. Work with your community for support. Trabaja con tu comunidad para obtener apoyo. Para Tawney, su esposa proporciona un sentido de comunidad.

Tawney concluye: "Si te alejas recordando solo una cosa, que sea esto: Nadie creerá en ti con el mismo compromiso y vigor que tú crees en ti mismo".

7. Deja de compararte con los demás

Los humanos somos propensos a compararnos con los demás. De vez en cuando, puede ser útil hacer comparaciones. Puede inspirarte a hacer cambios y proporcionarte un plan para mejorar. Pero, como alguna vez dijo Theodore Roosevelt, "La comparación es el ladrón de la alegría".

Cuando se hacen en exceso, las comparaciones pueden conducir a la depresión y a la baja autoestima. Como resultado de no sentirnos "lo suficientemente buenos", nos frustramos con nosotros mismos o nos resentimos.

Las comparaciones continuas resultan en sentimientos de celos, frustración y desesperanza. Este comportamiento puede conducir a la depresión crónica y la ansiedad si no se aborda. Trata de mejorarte a ti mismo en lugar de compararte con los demás, y lo más importante, sé paciente y amable contigo mismo y mantén una actitud positiva.

8. Siempre debes de estar preparado para el rechazo

El rechazo siempre es un resultado posible, no importa cuánto lo intentes o qué tan buenas creas que son tus ideas o planes de negocios.

Debes esforzarte por superar tus propios objetivos y tomar riesgos incluso cuando le temes al rechazo. En última instancia, esto mejorará tu probabilidad de tener éxito. Además, si estás preparado para el rechazo, te será más fácil enfrentarte a los desafíos.

Esencialmente, prepárate para lo peor mientras haces lo mejor que puedas. Puedes usar el rechazo como una fuerza motivadora en lugar de una excusa para hundir la cabeza en la arena.

9. Mantén tu salud bajo control

No olvides prestar atención a tu salud física y mental. Es fácil descuidar tu salud y bienestar cuando te ves superado por la decepción. Tu cerebro no puede concentrarse y abstenerse de rumiar sobre el rechazo cuando haces ejercicio o aprendes una nueva habilidad. No rumies en el pasado; recuerda enfocarte en el presente.

Si un bajo estado de ánimo persiste durante más de dos semanas a pesar de tu esfuerzo, debes de buscar ayuda profesional. No tengas miedo de comunicarte con un profesional si sientes angustia. Para superar los sentimientos y los pensamientos negativos asociados con el rechazo, puedes trabajar con un consejero o psicoterapeuta.

10. Desarrolla la resiliencia

Una mentalidad resiliente es esencial para tener éxito en el ambiente laboral actual y la veloz transformación de las empresas hoy en día.

Es posible aprender a lidiar con las decepciones y recuperarte de los tropiezos si ves cada instancia como un desafío para crecer como individuo. Para lograr el éxito profesional, debes superar obstáculos.

11. No dejes que el rechazo defina tu negocio

La pérdida de un miembro del equipo o el rechazo de un inversionista no es el fin del mundo. En otras palabras, no indica que no tenías razón sobre la oportunidad.

No tires la toalla, sigue intentándolo hasta que tengas éxito. La mayoría de los emprendedores exitosos han experimentado reveses, rechazos y grandes fracasos en varios puntos de sus carreras y negocios. Rechazo significa que lo has intentado. Después de todo, los riesgos son esenciales para el éxito.

El rechazo no debe desanimarte. Claro, puedes hacer una pequeña fiesta para sentir lástima. Pero después es hora de volver al trabajo para construir una carrera y un negocio exitosos.