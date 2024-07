Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

La mayoría de las startups emergentes no tienen éxito, y de acuerdo a un estudio de Harvard Business Review, más de dos tercios de ellas nunca ofrecen un retorno positivo a los inversionistas. Ya sea que se trate de una caída rápida durante el primer año o de una lucha más prolongada de varios años, el resultado suele ser el mismo: una startup exhausta, confusa, financieramente arruinada y emocionalmente destrozada, causa estragos en todo su entorno.

En general siempre escuchamos las historias de startups que se abren camino, reciben capital e inversión y crecen exponencialmente. Pero poco se escucha de esas startups cuyos negocios no son tan rentables como lo proyectado. Aunque poco se habla de esos casos, son historias de las que muchos emprendedores tienen bastante que aprender.

Ricardo Jiménez, un valiente emprendedor e inversor ángel activo, decide exponer la historia del fracaso de su primera startup. Teniendo una trayectoria como inversor que inició el 2014 y que hasta ahora se ha visto involucrado en más de 50 proyectos tecnológicos, incluido el lanzamiento del token Ethereum, el primer avión eléctrico de hidrógeno en Francia, una mina de oro en Paraguay y una solución financiera para la Generación Z en el Medio Oriente; Ricardo relata el fracaso de su startup personal en su primer libro llamado Crash Course para que otros fundadores de empresas puedan aprender de sus errores mientras persiguen sus propios sueños empresariales.

Las lecciones de los fracasos

Jiménez expone en su libro cómo sus mejores planes salieron terriblemente mal con su, en aquel momento, prometedora empresa de juguetes, y la forma en la que esa experiencia le brindó una lección sobre cómo no tener éxito en un mercado global altamente competitivo. En la historia ofrece un relato sincero de su viaje personal a través de los altibajos del emprendimiento, dirigido a guiar a otros fundadores de negocios en su camino hacia el éxito.

El proceso de sanación cuando las cosas no salen como esperabas

De acuerdo a Jiménez, hubo dos razones que lo motivaron a escribir el libro, y nos indicó: "la primera, porque poco después de cerrar la empresa vivieron ideas, lecciones, y experiencias que quería conservar, como un proceso de sanación, y de orden, Necesitaba entender porque esa experiencia a la que le había dado tanto de mí, no había salido como esperaba. La segunda razón, es porque el libro que acabé escribiendo, es el libro que me hubiese gustado tener como emprendedor."

Si bien hay muchos libros que hablan de los aspectos técnicos de como hacer crecer una empresa, muchos se olvidan del elemento más importante que es la persona construyendo la empresa, "yo sentí que vendría muy bien que el emprendedor tuviese un libro que lo puede acompañar a el, no a la empresa pero a él directamente en su proceso", concluye.

Cuando se derrumban los castillos

Hay muchos emprendedores que construyen una empresa, y todo va bien, marchando en orden pero de momento a otro, algo cambia y se derrumban los castillos.

Jimenez nos cuenta que en su caso fue "una muerte de mil cortes", por mucho tiempo intentó cosas que no generaban resultados positivos y no terminaban de encajar con la estrategia, aun cuando su espíritu y pasión estaba 100% comprometido con su proyecto. "Llegue a darme cuenta que, al final del día, no estaba siendo productivo, y no era por falta de motivación, sino por falta de claridad, estaba confundido y paralizado, que es sensación común cuando hay mucha emoción acumulada."

El autor invita a los emprendedores a tomar conciencia de ellos mismos, cuando identifiquen que no están siendo productivos, o logrando lo que se proponen, ahí los obstáculos de crecimiento no solo vienen por fallas en el mercado, el capital, o la competencia de los productos, sino más bien es por algo que puede estar ocurriendo dentro de la esencia del fundador o de esa persona quien crea el negocio. "Tuve que aprender a conectar con mi estado y mis emociones y saber moverlas para volver a la claridad; y ese sigue siendo un aprendizaje continuo y valioso que me lleve de esa experiencia".

Obstáculos universales en la travesía del emprendimiento

Si bien los obstáculos, son individuales para cada emprendedor, y tienen mucho que ver con su historia, el ecosistema y la naturaleza del proyecto, hay elementos universales en relación a la persona, con la ambición, el deseo, la frustración cuando las cosas no salen y la desesperación, que se ven reflejadas en la mayoría de las historias de los fundadores.

"Hacer un proyecto e intentar construirlo donde antes no había nada, no es fácil y todo lo que supone la inversión de energía para construir algo nuevo y que no funcione como uno esperaba, es una historia muy común para todos los emprendedores" nos comenta Jimenez.

Hay muchas razones por las que puede fracasar una empresa emergente; puede ser que no es el mejor momento, que no se tiene un producto listo para el mercado, conflictos entre los fundadores, incluso falta de capital o recursos. Jiménez, a lo largo de los años, ha descubierto que muchas veces fracasan por cosas inimaginables "lo que puede parecer que es lo mejor, puede remontarse en eso". Los empresarios deben tener mucha flexibilidad y adaptación al cambio para poder iterar y moverse en la industria y en el crecimiento de los negocios.

En Crash Course, Ricardo invita a los lectores a abrazar los contratiempos y fracasos inherentes al viaje emprendedor, transformándolos en escalones hacia el éxito futuro. A través de su relato sincero, Jiménez ofrece un faro de esperanza y orientación para aquellos que se atreven a perseguir sus sueños contra viento y marea.

