6 formas de convertir los obstáculos en grandes oportunidades

Muchos empresarios son realmente buenos a la hora de identificar problemas, pero muy pocos tienen la habilidad de transformarlos en oportunidades de aprendizaje que los hagan crecer. Probablemente esto se debe, no a que seas una persona negativa, sino a que tu cerebro está programado para identificar y enfocarse en los problemas. Se trata de una forma de protegernos, pues nuestro cerebro siempre está alerta y atento para identificar las amenazas, los problemas y los obstáculos que debemos evitar o superar. Así funcionamos desde el inicio de los tiempos.

En teoría, esto no debería de ser un problema, pero en realidad (especialmente para la realidad de un emprendedor) esta forma de operar puede hacer que dejemos de ver las oportunidades que tenemos frente a nuestros ojos y que pueden cambiarnos la vida. Aquí te compartimos seis pasos para evitar que esto suceda y permitir que los obstáculos te ayuden a ser más resiliente y persistente en la búsqueda de tus objetivos. Aplícalos la próxima vez que te enfrentes a un desafío en tu vida o en tu trabajo.

1. Define el reto al que te estás enfrentando

A menudo, cuando nos enfrentamos a un problema, estamos tan cerca de él que no nos es posible dimensionarlo de manera objetiva. Antes de cualquier cosa, date el tiempo y el espacio para identificar qué es lo que realmente está sucediendo. Hazlo de forma sensata, dejando de lado las emociones y prejuicios. Se dice fácil, pero en realidad no es nada sencillo, aunque sí fundamental para estar seguros que tenemos claro cuál es el problema antes de ponernos a pensar en las posible soluciones. Muchos empresarios se enfrentan a los problemas cegados por sus emociones, esto hace que se paralicen y terminen por no hacer nada o por improvisar docenas de soluciones ineficientes e inviables.

Pregúntate: ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Es grave? ¿Por qué? ¿Es algo que puedo resolver en este momento o necesito más tiempo y espacio para evaluarlo y hacer una lluvia de ideas sobre cómo solucionarlo?

2. Velo desde una nueva perspectiva

Aunque esto suena sencillo, en la práctica no lo es. El primer paso para identificar una oportunidad, a partir de un obstáculo es ver las cosas de manera diferente. En lugar de detenerte y enfocar toda tu energía en el problema, acepta el desafío y velo desde otro ángulo. Por ejemplo, si un cliente importante no llega a las metas establecidas, ¿significa que fracasó porque no cumplió con su objetivo de ingresos mensuales o anuales? No. ¿Qué pasa si lo replanteamos, lo vemos desde otro ángulo y lo convertimos en una oportunidad para aumentar los precios o lanzar ese nuevo producto o servicio en el que llevabas meses pensando? ¿Qué pasaría si este cliente decide retirarse y el problema se convierte en una bendición disfrazada que te ahorrará meses de dolores de cabeza?

Para convertir tus obstáculos en oportunidades tienes que comenzar por cambiar la forma en que los ves y aprender a detenerte cuando notes que estás siendo negativo. Si te enfocas en los problemas, estos crecerán. La clave es entrenar a tu cerebro para pensar positivamente, buscar soluciones y enfocarte en lo positivo que puede salir de todo esto.

3. Elimina la palabra "fracaso" de tu vocabulario

Si no creyeras en la posibilidad de fracasar, ¿qué pasaría? La percepción sobre tus problemas cambiaría instantáneamente si decidieras adoptar una de mis creencias favoritas: el fracaso no existe. En todo momento difícil hay lecciones que aprender, pero eso es todo. El fracaso no tiene que ser una opción en tu vida, no lo permitas.

Cuando vas por la vida creyendo que es realmente imposible fallar, superar los obstáculos no parece algo imposible. Serás capaz de afrontar mejor los retos cuando te recuerdes a ti mismo que estás aprendiendo lecciones que cambiarán tu vida, en lugar de "fracasando".

La próxima vez que te enfrentes a un obstáculo y sientas miedo de fallar, simplemente pregúntate qué harías si el fracaso no fuera una opción. Avanzarás más rápido, con más confianza y menos miedo.

4. Concéntrate en lo que puedes hacer, no en lo que no puedes

Este es un paso complementario al primero que revisamos, se trata de entrenar a tu cerebro para que sea resiliente y se enfoque en la solución. No es coincidencia que los empresarios más exitosos del mundo tengan la capacidad de detectar un problema y encontrar rápidamente una opción para enfrentarlo.

En lugar de dejar que tu cerebro se concentre en las cosas que están más allá de tu control, primero revisa lo que sí está bajo tu control. Haz una lista de todo lo que puedes controlar ahora mismo. Te sorprenderás cuando las soluciones, en las que ni siquiera habías pensado, comiencen a presentarse de manera natural y te sentirás más seguro de tu capacidad para superar obstáculos.

5. Recupera tu energía

Piensa en algún momento de tu vida en el que fuiste parte de la solución a un problema. La verdad es que a menudo nos cegamos y olvidamos que tenemos todo lo necesario para lanzar ese nuevo proyecto o llevarlo al siguiente nivel. Sabiendo que tú mismo puedes empoderarte y levantarte, recuerda de lo que eres capaz y da el siguiente paso para superar el obstáculo y crear algo increíble a partir de él.

6. Piensa "las personas primero"

Si algún mentor o colega te dijo que lo importante es diseñar tu negocio pensando en las necesidades del cliente, están en lo cierto. Las empresas que adoptan un enfoque centrado en el cliente tienen casi garantizado el éxito y su permanencia en el mercado por años y años. Por eso, cuando te enfrentes a tu próximo problema como empresario, piensa en una solución que no solo te beneficie a ti, sino que también les ayude a tus clientes. Cuando tus clientes se convierten en una prioridad puedes garantizarles una experiencia tan satisfactoria que seguro querrán volver y experimentar tus formas creativas de sortear los retos.

En pocas palabras:. Alcanzar el éxito no se trata de desear que tus problemas desaparezcan, sino de abordarlos desde una nueva perspectiva. Todos encontramos obstáculos en algún momento, lo que cuenta es cómo los superamos.