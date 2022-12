Esto es lo que ganas cuando dejas de compararte con los demás

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Hace poco vi un video de la entrenadora de basquetbol femenil de Duke, Kara Lawson, dirigiéndose a su equipo. En él, ella destaca que hay una distinción importante entre el trabajo duro y la competitividad. Ella le dice a su equipo: "Puedes obligar a alguien a trabajar duro. No puedes obligar a alguien a competir. No hay nada que yo pueda hacer para hacerte competir... No todo el mundo está preparado para competir".

Shannon Fagan | Getty Images

Eso resonó en mí. Fui atleta durante toda mi adolescencia y ¡cómo me encantaba competir! No solo en los deportes, siempre quería ser el mejor en todo lo que hacía. Pero cuando miro hacia atrás, una desventaja de ese tipo de mentalidad competitiva es la "comparación".

Lo que te pierdes cuando te comparas con los demás

En la secundaria, cuando una amiga y yo obtuvimos una buena calificación en un examen (creo que ella sacó 95 y yo 91), no celebré nuestro logro compartido ni lo aproveché para construir una conexión más profunda con ella. Tampoco traté de descubrir qué podía aprender yo de ella para mejorar. Más bien me castigué a mí misma: "Eso no es aceptable", me decía. "Puedes hacerlo mejor. Lo harás mejor".

¿Como si otros fueran mi referencia? No lo eran. La belleza de competir es que maximiza TU esfuerzo. MI esfuerzo SIEMPRE importó más que el resultado. Pero entonces no me daba cuenta de ello. Perdí una oportunidad tras otra para profundizar las conexiones con los demás y aprender de ellos. No porque no estuvieran dispuestos a compartir, sino porque yo estaba demasiado ocupado comparándome con los demás como para pensar en preguntarles algo.

Lo que ganas cuando te conectas con otros

A principios de este año, mi esposa y yo viajamos a Miami para trabajar con un cliente. Me encargaron ubicar un Airbnb para nuestra estadía. La idea era encontrar un lugar cómodo para todos que nos proporcionara espacios funcionales para conectarnos en el trabajo y también para desconectarnos.

Después de horas de búsqueda, encontré un espacio que me pareció bueno. ¡Saltó de la página como si me hablara! El diseño era impecable, los espacios estaban altamente optimizados, la energía del espacio era la que necesitábamos; podía sentirla a través de todas las fotografías. Hice la reservación de inmediato.

Lamentablemente, recibí un mensaje diciéndome que el espacio había sido enlistado prematuramente y que no estaría disponible. Me decepcionó, sin duda. En lugar de golpearme como solía hacerlo, encontré una oportunidad en la situación.

Vera, mi esposa, y yo hemos tenido interés de invertir en una propiedad como inversión, y el área metropolitana de Miami estaba en la lista de finalistas. Esta propiedad me intrigó, así es que me puse en contacto con el anfitrión y le pregunté si podía regalarme unos minutos de su tiempo y aprender sobre su proceso y experiencia en la organización de alquileres a corto plazo. ¡Los dueños estuvieron felices de hablar conmigo y me compartieron sus más de 20 años de experiencia! Sumé una conexión con alguien de la industria y obtuve información valiosa que de otro modo nunca habría tenido.

El poder de la conexión y la tutoría

Dirigir negocios e invertir en bienes raíces me ha brindado la oportunidad de adoptar una perspectiva opuesta a la que alguna vez tuve. Cuando veo a alguien haciendo algo a un nivel al que me gustaría estar, ya no me castigo. En cambio, trato de aprender todo lo que puedo de ellos. Han atravesado por las pruebas y tribulaciones, entienden las trampas, saben de primera mano cómo funcionan las cosas en su ámbito. No necesito crecer necesariamente a través de mi experiencia, ¡puedo y seré impulsado hacia adelante aprendiendo de la suya. ¡Ese es el poder de la conexión y la tutoría!

Si soy honesto, rara vez he buscado mentores a lo largo de mi vida, y se lo atribuyo al pensamiento defectuoso que puede venir de la comparación. Quería demostrar que podía hacerlo por mi cuenta. TENÍA que demostrar que podía hacerlo por mi cuenta. Cuando finalmente domé a mi ego, entendí cuán falsa era esa narrativa.

Afortunadamente para mí, los mentores estuvieron presentes durante toda mi vida. Incluso ahora, tengo un mentor en mi propia casa. Un mentor con el que me casé y al que llamo mi esposa. Aprendo de ella constantemente, a menudo simplemente observando. Luego descubro qué funciona para mí y qué no, y aplico lo que aprendo. No siempre es fácil, pero siempre me impulsa hacia adelante.

Hay suficiente espacio para que todos prosperen

No todos compartimos techo con un mentor, pero todos deseamos conexiones. La comparación constante no suele dejar espacio para eso. Tuve que aprender que no todo se trata de mí, ni se trata de cuánto mejor o peor lo estoy haciendo que los demás. Puedo celebrar el éxito de los demás, y no define cómo me veo a mí mismo. ¡La realidad es que en verdad quiero ayudarlos a hacerlo bien porque hay mucho espacio para que todos prosperemos! Creo que por eso he sido llamado a la tutoría empresarial.

A menudo se dice que "demasiado de cualquier cosa es malo para ti". Sé que eso es cierto con la competencia.Supongo que la entrenadora Lawson diría que estoy conectado de esa manera. Todavía compito conmigo mismo todos los días. Es solo que ahora hay mucho más espacio para que conecte y aprenda de los demás.