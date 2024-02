Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

El talento tecnológico de Latinoamérica ha sido históricamente subestimado, no sabiendo que gran parte de los principales unicornios del mundo han salido de la región. Cifras del 2023 revelan que en ese año los inversores desplegaron $650 millones de dólares en startups latinoamericanas en 117 acuerdos, demostrando que la inversión se está recuperando en la región a un ritmo constante.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab) recientemente presentó un informe que desmitifica la percepción del talento tecnológico en Latinoamérica. La conclusión principal de este informe es que la región cuenta con una abundancia de profesionales altamente capacitados en tecnología listos para enfrentar grandes retos en la industria.

Sin embargo, la realidad es que muchas de las grandes compañías ven llamativa la contratación del talento latino. Sin embargo, esto nos da un panorama general sobre a dónde apunta el futuro de las contrataciones en todas las regiones del mundo: América Latina.

En Entrepreneur en Español conversamos con Gert Findel, un chileno que a sus 21 años fundó Acid Labs, una empresa que se dedica a acompañar a las organizaciones en su evolución digital, ayudándolos en el diseño y desarrollo de software, creación de productos web y móviles, tanto para startups como para grandes corporaciones. Por más de 16 años en la industria, la compañía se ha posicionado como un destacado proveedor de soluciones tecnológicas en América Latina y más recientemente en Estados Unidos.

En los últimos años han colaborado con empresas libres como Walmart, Under Armour, Gag, Latam Airlines, y se destacan por tener alianzas con Salesforce, Amazon Web Service, Google Cloud, entre otros.

Verushka Buonaffina: Gert es un placer tenerte como invitado en Entrepreneur en Español. Habiendo comenzado este proyecto a una edad tan temprana, ¿qué desearías haber sabido sobre el camino del emprendimiento cuando empezaste a los 21 años?

Gert Findel: Bueno, creo que la ista de las cosas que me hubiese gustado saber a los 21 es larga. Pero si tuviese que decir solamente una, es aprender a pedir ayuda. Si bien, mi información es técnica desde la vista de la computación, siempre hemos sido muy estudiosos y muy cuidadores del tema de la calidad en las soluciones que entregamos, también desde las soluciones que proponemos. Muchas veces hay que, no solamente mirar lo técnico, también hablar más de negocio. Y creo que esa ha sido una característica que empezamos a desarrollar con el tiempo. Hoy día, además de caracterizarse por el tema de la calidad técnica, puedes decir con confianza que somos consultores de negocio para nuestros clientes y apoyamos este conocimiento con tecnología.

En Acid Labs, ustedes se consideran un people first company. Me llamó mucho la atención cuando estuve leyendo en su página. ¿Cómo ha llegado a América Latina a convertirse en el destino preferido para las empresas extranjeras que buscan estas soluciones y el talento tecnológico altamente calificado?

Yo creo que ha sido una evolución. Latinoamérica en general entró un poco más tarde en el juego de la tecnología después de India o China. Son históricamente más famosos por los temas de offshoring. Hoy en día se están privilegiando no solamente el time zone, que benefician mucho cuando estamos tratando de atender el mismo uso horario a Norteamérica. Pero ya a nivel técnico no hay nada que envidiarle, básicamente, a la educación informática de los grandes proveedores de antes. De hecho, eso se puede ver también en el sinnúmero de startups tecnológicas que hoy día uno puede ver también en las noticias que están haciendo su aparición en todas partes del mundo, nuevos unicornios saliendo de Argentina, de Brasil, de México. Ese talento es Latinoamérica 100%. Hoy día está solamente haciendo ese puente más rápido entre Norteamérica y Latinoamérica. El inglés no es diferencia, el uso horario no es diferencia y lo técnico dejó esa diferencia hace mucho tiempo. Entonces, aquí está toda la conjunción perfecta de estos tres ingredientes.

¿Por qué crees que las empresas deberían considerar tercerizar servicios tecnológicos en lugar de construir desde cero sus propios equipos para el desarrollo de todos sus sistemas?

Bueno, hay diferentes razones para diferentes tipos de empresas. Construir un equipo técnico requiere capacidades en encontrar rápido y de forma eficiente al equipo correcto para el desafío correcto. Solamente el tema del matchmaking ya es una ciencia por sí solo. Cuando alguien viene partiendo y no tiene experiencia construyendo equipos tecnológicos, tiene una buena idea, un buen negocio, incluso los clientes que pueden apoyarse en un partner que te ayude a construir esto de forma rápida y hacer, esto es un proceso interactivo. Cuando uno está construyendo un producto, probablemente este equipo va a ir cambiando la misma forma que va cambiando el producto. Entonces, esa es una razón. Otras razones que ocupan a las grandes empresas es también limitar el riesgo, aumentar el pool de gente que pueden tener a su disposición en estos intervalos. A veces la variabilidad de necesidad cambia mucho durante el año. Por ejemplo, trabajamos mucho con el retail. Hay fechas en que las necesidades son mucho más marcadas que en otras. Y en Navidad en general, por ejemplo, todos ponen todo en el congelador y se detienen. Entonces, para no tener estos gastos todo el año, es mejor tener un partner como nosotros. Así como también cuando están haciendo tres, cuatro, cinco, diez experimentos de productos posibles y no suena algo que todavía pasa al final de la operación, es bueno finalizar una primera fase hasta que eso ya tiene sentido finalizarlo y hacerlo como parte de la compañía.

Hablabas de aumentar ese pool de personas dentro de las empresas. Y para eso, apoyarse en un partner. ¿Cuáles son los perfiles tecnológicos más buscados por las empresas que tercerizan estos servicios TI?

Históricamente siempre han sido temas de desarrollo, diseño de producto, diseño de servicio. Últimamente, bueno, yo creo que ya es tendencia en todo el mundo, el tema de ciencia de datos, inteligencia artificial, es como un más. Todo el mundo quiere tener al menos un pie puesto en esto que está caliente, innovar y tener al menos un experimento, una prueba de concepto con inteligencia artificial o apalancar los datos que tienen.

¿Cuál sería el consejo que le darías a todos esos emprendedores latinoamericanos que en este momento están iniciando su startup?

El consejo siempre es ser prácticos y confirmar todas las hipótesis lo antes posible. Ojalá con los clientes. Ojalá hacer una venta antes de tener el producto. Para mí esa es la mejor prueba de un emprendedor. Tener la idea correcta del mercado hasta que empieza a vender. Y si puede vender antes de invertir, tanto mejor. Y después de confirmar, validar, vender, pedir ayuda.