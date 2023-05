Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Si ha tomado una clase de Pilates o Bootcamp de Barry, o incluso abrió Instagram últimamente, es muy probable que haya visto los conjuntos de ejercicios monocromáticos de SET Active que se apoderan de Internet y los estudios de entrenamiento en todo el país.

Lindsey Carter aprovechó su experiencia en redes sociales y marketing cuando comenzó SET en 2018, lo cual es parte de la razón por la que la marca es tan popular entre la Generación Z y el grupo de influencers. Desde su lanzamiento con conjuntos de ejercicios en su tejido exclusivo Sculptflex, SET se ha expandido para incluir prendas básicas como sudaderas, camisetas y ropa interior.

Carter era una fundadora típica, trabajaba largas jornadas y evitaba los descansos hasta que aparecieron la pandemia y su hijo recién nacido Ace, lo que la obligó a reducir la velocidad. A continuación, lea cómo el fundador equilibra la gestión de una empresa en crecimiento con convertirse en una nueva empresa matriz.

Emprendedor: ¿Tienes una rutina matutina?

Lindsey Carter: Soy una nueva mamá, así que creo que, naturalmente, he caído en una rutina completamente nueva por las mañanas. Mi hijo Ace se despierta bastante temprano, así que trato de poner la alarma una o dos horas antes para poder terminar los correos electrónicos y prepararme para el día. Luego paso tiempo con Ace durante una hora más o menos, luego me dirijo a la oficina de SET. Mi parte favorita del día es pasar las mañanas con él; me pone de mejor humor para el resto del día y ha cambiado mi energía, por lo que no solo estoy mirando una pantalla durante las horas antes de llegar a la oficina.

Crédito de la imagen: SET Active

¿Cuál es tu libro de negocios favorito?

Te estaría mintiendo si dijera que leo libros de negocios, porque no lo hago. De hecho, no creo que haya leído un libro de negocios en toda mi vida (¡probablemente debería hacerlo)! Uno de mis objetivos es tener más tiempo para sentarme y leer. Sin embargo, tengo una lista de libros que me han recomendado, ¡y estoy feliz de compartirlos!

¿Podcast de negocios, programa de televisión, película o influencer favorito?

Siempre que estoy en un lío empresarial, escucho el podcast The Skinny Confidential o Ed Mylett . Estoy en el proceso de comenzar mi propio podcast, y estoy muy emocionado de conversar sobre todo lo relacionado con los negocios, la vida de mamá y la vida en general, estad atentos para eso. Miro la televisión para relajarme, así que lo mantengo completamente no comercial allí. Honestamente, mi programa de televisión favorito es cualquier cosa en Bravo. Podría ver a Bravo todo el día.

SET Active trabaja con muchas personas influyentes en el espacio de la moda, por lo que estoy interactuando y siguiendo a muchas de ellas en el trabajo. Es difícil elegir, pero mi influencer favorita probablemente sería Alexa Losey . Ella es el epítome de mantenerlo real en el 'gramo'. Es cruda, divertida, honesta y usa su plataforma de manera positiva. Siempre disfruto su contenido y cómo habla sobre salud mental. La salud mental es tan, tan, tan importante para mí, ya que lucho inmensamente con ella, por lo que verla publicar lo bueno, lo malo y lo feo en su Instagram es muy refrescante.

¿Tienes algún hábito diario que te convierta en un mejor líder?

Sin duda, lo mejor que hice por mí mismo este año fue Forma Pilates . Forma es una técnica enseñada por Liana Levi y realmente ha cambiado mi vida. Irónicamente, aunque SET es una marca arraigada en la actividad, nunca me gustó tanto hacer ejercicio, y mucho menos probar Pilates, porque es desafiante y un poco intimidante. Este método y esta experiencia realmente han cambiado mi forma de pensar sobre el fitness y cómo afecta mi energía y salud mental en general. También hay un grupo increíble de maestros que se han convertido en amigos cercanos que realmente se toman el tiempo para conocer su cuerpo y su nivel de experiencia para que nunca se sienta desanimado. Realmente es mi forma de terapia tres veces por semana. Solía odiar hacer ejercicio, pero Forma realmente cambió mi forma de pensar sobre lo importante que es mover el cuerpo.

En términos de ser un mejor líder en mi negocio, me tomo 30 minutos al día para reflexionar sobre cómo fue ese día para la oficina: ¿Cómo fui como líder? ¿Hay algo que podría haber hecho mejor? Me hago una serie de preguntas y realmente reflexiono, y esos 30 minutos diarios me permiten pensar y girar para ser el mejor líder que puedo ser.

¿Cuánto duermes?

Dormir es tan importante para mi. Mi padre siempre bromea con mis amigos diciendo que nunca tuve un toque de queda cuando era niño porque siempre me ponía a dormir antes de las 10 de la noche todas las noches. Me encanta descansar bien por la noche. Mi hijo, Ace, baja alrededor de las 8 pm, luego normalmente hago mi rutina de dormir, y me acuesto alrededor de las 8:30 pm y veo la televisión hasta que me duermo. Los fines de semana, estoy en la cama a las 10 p. M. Y siempre me despierto a la misma hora todas las mañanas, a las 6 o 6:30.

¿Cómo es tu configuración de trabajo?

Personalmente, no me gusta mucho trabajar desde casa. En este momento, estamos trabajando desde nuestra sede, que es muy divertido. La mejor energía está aquí, en la oficina, y es donde me siento más productivo. Somos especialmente colaborativos y siento que es donde se enciende mi creatividad. También comparto oficina privada con mi directora de operaciones, Ally, quien es mi complemento en todo lo relacionado con SET. Es bueno intercambiar ideas estratégicas de negocios y realmente planificar el futuro de la marca.

¿Algún truco de productividad favorito?

Escribe todo. Soy de la vieja escuela cuando se trata de esto. Tengo un bloc de notas conmigo en todo momento y anoto todo lo que tengo en mente en ese papel. Si es algo que necesito hacer, lo rodeo con un círculo. Si es algo que he completado, simplemente lo tacho. Mi bloc de notas y mi calendario son los que más me mantienen en línea.

¿Cuál es tu forma favorita de descomprimirte del trabajo?

Mi forma favorita de descomprimir es pasar tiempo con mi hijo recién nacido Ace. Una mirada a él y, de repente, todas las preocupaciones desaparecen. Últimamente he estado sintiendo una loca "culpa de mamá", pero me recuerdo a mí misma a diario que todo lo que hago a partir de este día es por él. Quiero darle la mejor vida posible. También me encanta meterme en la cama y mirar televisión sin pensar con mi esposo; es cuando me siento más relajada.

¿Cuál es el mejor consejo de liderazgo que le han dado?

He escuchado esta cita varias veces y siempre me resonó. Creo que habla por sí solo: "El desafío del liderazgo es ser fuerte, pero no rudo; sé amable, pero no débil; sea valiente, pero no matón; sea reflexivo, pero no perezoso; sea humilde, pero no tímido; sea orgulloso, pero no arrogante; tenga humor, pero sin tonterías ". —Jim Rohn