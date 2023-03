Tres verdades simples que harán o romperán sus objetivos comerciales y de acondicionamiento físico

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

El mariscal de campo estrella está fallando sus lanzamientos. El armador caliente no puede comprar un balde.

En los deportes, cuando un jugador estrella tiene dificultades, el aficionado ocasional suele señalar algún problema macro importante. Sin embargo, hable con un ex atleta o escuche al entrenador durante la entrevista, y escuchará algo mucho más pequeño (y sorprendente). Eso es porque el entrenador y el ex atleta entienden que lo micro determina lo macro.

Quizás al mariscal de campo le faltan lanzamientos porque su comunicación está un poco mal con sus linieros y receptores. Tal vez el armador estrella esté fallando tiros debido a una mecánica ligeramente desviada y luchando por leer el espacio que se le dio.

Este mismo escenario se desarrolla tanto en los negocios como en el fitness.

Por lo general, cuando alguien busca hacer crecer su negocio o hacerse cargo de su salud, se enfocará en lo macro mientras descuida lo micro. Este enfoque es al revés. El éxito en el fitness y los negocios comienza con lo micro. Para lograr el éxito en ambos campos, aquí hay tres verdades simples que debe tener en cuenta.

Tus resultados son invisibles al principio

La búsqueda del éxito viene con una dualidad al principio. Hay entusiasmo y anticipación por lograr sus objetivos. Sin embargo, en el otro extremo, algo acecha: la ausencia de resultados visibles. En los negocios, está enviando un correo electrónico, pero nadie responde. Estás llamando a la gente, pero nadie responde. Estás creando contenido, pero nadie lo está leyendo. Está promocionando sus productos y servicios, pero nadie está comprando. En fitness, comes sano y haces ejercicio , pero las pulgadas no parecen estar saliendo.

Con la emoción inicial desapareciendo y sin resultados visibles para mostrar, los empresarios enfrentarán la tentación de abandonar el barco (es decir, sus objetivos). Sin embargo, como afirma Jeff Olson en The Slight Edge, "los resultados son invisibles al principio". El hecho de que no haya resultados visibles no significa que haya una falta de actividad invisible. No ceda a la kriptonita del espíritu empresarial y el fitness: la impaciencia y la necesidad de inmediatez.

Se necesita tiempo para que un cubo de hielo se derrita, y llevará tiempo construir su negocio y su cuerpo.

Los cubitos de hielo que están sobre la mesa de la cocina pueden parecer que no pasa nada (es decir, ausencia de resultados visibles), pero se están derritiendo, aunque lentamente (es decir, actividad invisible). El cambio puede ser frustrante porque puede parecer que no sucede nada a pesar de tomar las acciones "correctas". Pero todas esas pequeñas acciones y victorias acumuladas a diario se acumulan silenciosamente en un segundo plano para convertirse en algo significativo.

Siga llamando, lanzando, escribiendo y haciendo ejercicio porque, aunque es posible que no vea nada en este momento, no significa que no esté sucediendo nada.

Evite el "virus de la complacencia"

El virus de la complacencia impide que muchos emprendedores obtengan lo que realmente quieren. Cuando padece este virus, esencialmente le administran un anestésico antes de ingresar al quirófano. Con el tiempo, te vuelves inmune y aburrido a lo que te estás convirtiendo. Una señal reveladora de que padece este virus es crear explicaciones y minimizar cosas que alguna vez no toleró.

La complacencia es el asesino silencioso de sus objetivos comerciales y de acondicionamiento físico.

"Son sólo unas pocas libras". "Es sólo un cliente". "Es sólo un día laborable".

La complacencia destruye el progreso y el crecimiento, además de hacer improbables cambios significativos. Cuando eres complaciente, es poco probable que te adaptes al entorno en constante cambio. Cuando no se está adaptando y creciendo, se está moviendo en la dirección opuesta: volviéndose obsoleto. Ni el aumento de peso ni la disminución del rendimiento empresarial llegan de la noche a la mañana. En cambio, actúan como una asfixia lenta en la que ni siquiera te das cuenta de que está sucediendo. No crea erróneamente que su actual status quo continuará "como está". Lo que te trajo aquí no te llevará al siguiente nivel. La comodidad equivale a perder su ventaja, ser reemplazado y aumentar de peso.

Activar el interruptor no tiene por qué ser complicado. Comience con una autoevaluación honesta de sí mismo. Sea brutalmente honesto. ¿Ha bajado sus estándares, valores y metas? ¿Los ha bajado debido a sus obstáculos, entorno, niveles vacilantes de inspiración o alguna otra crisis ? Es necesario tomar conciencia y darse una idea de la realidad para crear la urgencia de cambiar (o volver a comprometerse con sus objetivos comerciales y de acondicionamiento físico reales).

Opere con mentalidad inversora

Ya sean acciones o bitcoins, ambos requieren un compromiso a largo plazo. No solo está pensando en hoy, la semana que viene o el mes que viene, está pensando en cinco, diez y 20 años y más.

Eres un gran maestro de ajedrez que está pensando en 15 movimientos por delante.

Desafortunadamente, esto es lo opuesto a cómo muchos emprendedores cambian sus cuerpos y sus negocios. Muchos programas comerciales y de pérdida de peso prometen cambiar su vida, su cuerpo y su negocio en 90 días. ¿Obtendrá algunos resultados? Absolutamente. ¿Revisarás completamente tu vida? No es probable.

Noventa días no es tiempo suficiente para cambiar fundamentalmente sus hábitos e identidad. Cualquiera puede seguir un programa durante 90 días, pero ¿qué sigue? A menudo, no es más que un vacío vacío que está preparado para que regresen los viejos hábitos. Es por eso que ves a las personas perder peso con estos desafíos de acondicionamiento físico, solo para recuperar todo el peso meses después. Es por eso que ves que muchos tienen un gran trimestre solo para no duplicarlo en los siguientes trimestres. Todo tiene un costo. Al optar por placeres a corto plazo, a menudo, sin saberlo, se está registrando para una frustración a largo plazo.

A medida que avanza en sus objetivos comerciales y de acondicionamiento físico, haga una pausa y evalúe si la forma en que lo está haciendo es algo sostenible más allá de los 90 días. En lugar de un programa de 90 días, piense en términos de un programa de 365 días (o al menos 300 días). Después de todo, solo somos humanos.

Así como una pequeña grieta en la presa puede servir como impulso para el maldito estallido e inundación del área, una pequeña grieta en su infraestructura podría servir como impulso para que no obtenga lo que desea. Concéntrese en lo micro y no deje piedra sin remover, y antes de que se dé cuenta, el negocio y el cuerpo de sus sueños se transformarán en su nueva realidad cotidiana.