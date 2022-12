Cómo interrumpir digitalmente con un presupuesto ajustado

Gracias a COVID-19, la tasa de transformación digital se está moviendo más rápido que nunca. Sin embargo, el hecho de que haya una mayor demanda de integración tecnológica no pone dinero automáticamente en las cuentas de las empresas. De hecho, en muchas empresas, los presupuestos son más ajustados que nunca a medida que los consumidores intentan navegar por una economía más inestable y las restricciones pandémicas. Si no tiene mucho dinero en efectivo, ¿cómo puede realizar un cambio digital eficaz que beneficie a su empresa a largo plazo?

Cómo se ve el presupuesto de TI en las operaciones diarias

El creciente conflicto entre los presupuestos de las empresas y los proyectos de TI es visible en múltiples áreas operativas. Según una encuesta de Apptio , hay un impulso creciente para que los equipos de TI hagan más con menos dinero, y el 63 por ciento de los encuestados dice que su demanda de nuevas capacidades de TI ha aumentado incluso cuando hay presión para no gastar.

La mayoría de los CIO (72 por ciento) también dice que la pandemia ha cambiado sus prioridades. El recorte de costos ahora supera la excelencia operativa y el crecimiento de los ingresos en términos de prioridades.

Por último, debido a que todavía hay mucha incertidumbre con la pandemia, los pronósticos trimestrales no son suficientes. Los CIO tienen que responder y planificar más rápido, y el 76 por ciento dice que la capacidad de replanificar rápidamente es una capacidad crítica.



La falsa creencia sobre el gran cambio.

Dentro de esta nueva realidad, la creencia común de que la transformación digital siempre implicará un ajuste masivo de su modelo de negocio, grandes inversiones o el abandono de canales físicos en favor de los virtuales no siempre es acertada. La mayoría de las veces, la disrupción digital es un proceso incremental, con pequeños cambios que brindan una propuesta de alto valor general a lo largo del tiempo.

Tome las ventas digitales y la prestación de servicios como un ejemplo de los cambios más pequeños que las empresas han enfrentado durante la pandemia. En muchos casos, las empresas ya permitían a los clientes pagar virtualmente o usar lectores de tarjetas sin contacto. Desde la pandemia, han facilitado y mejorado los métodos sin contacto. De la misma manera, es posible que los clientes ya hayan visitado el sitio web de la empresa para comprar en línea. Pero las empresas expandieron la cantidad de productos en sus tiendas digitales y comenzaron a ofrecer opciones de recolección y entrega en la acera. Ninguno de estos cambios requirió modificaciones importantes en los modelos comerciales de las empresas. En cambio, se basaron en la infraestructura y las herramientas existentes, lo que aumentó drásticamente la comodidad para el cliente.

Lograr su transformación digital requiere una estrategia coordinada a largo plazo. Adoptar un enfoque iterativo que fomente la mejora continua puede ser beneficioso. Al comprender que no siempre es necesario realizar modificaciones radicales para lograr un gran impacto, los líderes empresariales tienen tres formas principales de equilibrar el progreso de TI y las limitaciones presupuestarias.

Evaluar. Varias empresas están desarrollando marcos que pueden ayudarlo a comparar su presupuesto de TI con diferentes situaciones comerciales, como caídas severas de la demanda. En el modelo de Forrester , hay tres modos: supervivencia, adaptativo y crecimiento. Los desafíos y preocupaciones clave en cada modo son distintos, por lo que la cantidad de flexibilidad presupuestaria varía. Aquellos en modo de supervivencia, por ejemplo, deberían apuntar a recortes del 30 por ciento o más, mientras que aquellos en modo adaptativo deberían recortar solo el 10 por ciento. Tener un marco como este puede facilitar la determinación de si sus decisiones son razonables y garantizar que tenga un objetivo claro al que apuntar.

Varias empresas están desarrollando marcos que pueden ayudarlo a comparar su presupuesto de TI con diferentes situaciones comerciales, como caídas severas de la demanda. En el modelo de Forrester , hay tres modos: supervivencia, adaptativo y crecimiento. Los desafíos y preocupaciones clave en cada modo son distintos, por lo que la cantidad de flexibilidad presupuestaria varía. Aquellos en modo de supervivencia, por ejemplo, deberían apuntar a recortes del 30 por ciento o más, mientras que aquellos en modo adaptativo deberían recortar solo el 10 por ciento. Tener un marco como este puede facilitar la determinación de si sus decisiones son razonables y garantizar que tenga un objetivo claro al que apuntar. Enfocar. Siempre tendrás proyectos que podrías realizar. Pero, ¿cuáles se alinean realmente con sus objetivos comerciales? Para recortar gastos y asegurarse de que puede aprovechar el impulso de sus cambios de evaluación, concentre solo en lo que es estratégico y aporta mayor valor o le permite seguir siendo competitivo en su industria.

Siempre tendrás proyectos que podrías realizar. Pero, ¿cuáles se alinean realmente con sus objetivos comerciales? Para recortar gastos y asegurarse de que puede aprovechar el impulso de sus cambios de evaluación, concentre solo en lo que es estratégico y aporta mayor valor o le permite seguir siendo competitivo en su industria. Explore opciones de financiación innovadoras. Sí, existen opciones de financiación tradicionales, pero lograr la transformación digital con un presupuesto ajustado probablemente requerirá que seas más creativo. Intente encontrar proyectos que se paguen por sí mismos con el tiempo o identifique proyectos que permitan el crecimiento, impulsen la eficiencia o creen mejores productos, servicios y experiencias para los clientes. También se puede adaptar la propia estructura de los presupuestos. Algunas organizaciones eligen dos ciclos de 6 meses para permitir que el presupuesto se desvíe más rápidamente a áreas prioritarias y se detenga donde no se esté obteniendo valor.

Centrarse en los resultados le permite volver a la cima

Al examinar sus necesidades de TI y sus finanzas, no cometa el error de cambiar o pensar que hacer un cambio es instantáneamente mejor que no hacer nada. Cualquier cambio debe tener un " por qué" claro detrás de él. Debe saber qué resultado está buscando, o es fácil aferrarse a los cambios que no son efectivos. Tenga esto en cuenta al seguir las tres estrategias anteriores y estará en buena forma para adaptarse digitalmente de una manera que realmente tenga sentido competitivo para su negocio único.

