¿Pensando en emprender? No ignores los desafíos que implica el desarrollo de proyectos innovadores

Dada la difícil situación económica que viven las regiones por el aumento del costo de vida y el desempleo, muchas son las ideas innovadoras que regularmente tienen los ciudadanos para emprender una actividad económica y generar sus propios ingresos, sin embargo, es importante tener en cuenta algunos desafíos inmersos en la materialización de estas.

Thomas Barwick | Getty Images

Considerando que una de las principales fuentes de financiación de todo gobierno son los impuestos, la obligación principal de un comerciante es el registro de su actividad económica ante las autoridades dispuestas por el gobierno para la identificación plena de sus actos comerciales y la definición de sus responsabilidades fiscales. Realizar el registro es importante y fundamental para el inicio de la actividad, sin embargo, antes de realizarlo es recomendable tener en cuenta un presupuesto mínimo que le ayude a crear expectativas y evaluar si su actividad tiene potencial para cubrir todos los costos y gastos necesarios para su desarrollo.

Realiza una proyección financiera antes de formalizar tu emprendimiento

Realizar un análisis que te permita anticipar cuáles son las ganancias o pérdidas esperadas en el corto o mediano plazo, resulta valioso porque podría evitar emprender proyectos no favorables, identificar nuevas oportunidades o confirmar el éxito potencial del emprendimiento planeado.

Conocer el nivel de ingresos sin el desarrollo de la actividad productiva no es fácil, sin embargo, es posible realizar una evaluación de mercado identificando a qué tipo de público se dirige el producto o servicio que desea emprender y cuál podría ser la demanda de estos teniendo en cuenta datos históricos de empresas en marcha o a través de la aplicación de encuestas tendientes a identificar la necesidad de consumir la oferta que se haría.

Calcula la utilidad de acuerdo con tus proyecciones

La utilidad debe ser el resultado de una evaluación conjunta de los ingresos, costos y gastos esperados. Toma el ingreso bruto proyectado y ten en cuenta que este deberá cubrir los costos y gastos esperados de acuerdo con tu expectativa de crecimiento en el mercado. La oferta de productos o servicios tiene un costo asociado que se debe identificar realizando distintas cotizaciones y teniendo en cuenta tanto el precio de compra del producto o herramientas necesarias para prestar el servicio, como la mano de obra y demás costos directos o indirectos necesarios para que el producto o servicio esté finalmente disponible para la venta. No olvides Incluir también en sus proyecciones los gastos administrativos tales como arrendamiento, servicios públicos, entre otros,

Evalúa el costo de la mano de obra y demás gastos necesarios para el desarrollo de tu actividad

En materia laboral existe un desafío importante. Las leyes de cada país definen los beneficios mínimos de los empleados de acuerdo con su contrato, por lo que es fundamental conocer los tipos de contratos permitidos además de las características y beneficios inmersos en cada uno, para poder cumplir mínimamente con los pagos legalmente justos y proyectar los demás gastos laborales futuros, teniendo en cuenta que existen beneficios que no se materializan de manera inmediata, pero que representan un gasto futuro para la empresa y es necesario tenerlos en cuenta en el cálculo de las proyecciones presentes.

Ten en cuenta el gasto generado por impuestos

Emprender de manera formal genera obligaciones legales, pero es necesario cumplir con estos requisitos de manera efectiva y oportuna, para contribuir al desarrollo de la economía de tu país y evitar posibles sanciones legales o económicas. Es posible que no seas experto en este tema, por lo que se recomienda consultar con un profesional del área contable o financiera, cuáles son las obligaciones tributarias de acuerdo con la actividad comercial, la periodicidad de esta y las sanciones establecidas por las leyes de tu país si no cumples con los señalamientos indicados; conocer las sanciones y sus causas es fundamental para evitar incurrir en actos involuntarios que pueden generar gastos no planeados en el presupuesto realizado.

Establece políticas de cartera y apóyate en la tecnología

Analiza la cartera de clientes y proveedores, el medio de pago y los plazos, ya que las compras a crédito resultan más costosas que las compras de contado. Si planeas realizar ventas a crédito, establece para tus clientes políticas de plazos similares a la política de sus proveedores, pero ten en cuenta que si el número de días de las cuentas por cobrar es mayor a un mes, la necesidad de gestionar fondos será mayor porque es necesario cubrir gastos fijos y cartera de proveedores con políticas de plazos menores, lo que hará que tu flujo de efectivo sea negativo

Finalmente, utiliza herramientas tecnológicas que te permitan llevar un control de sus ingresos, costos y gastos, además del cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias y administrativas. En el mercado existen diferentes tipos software integrados con herramientas que permiten llevar el registro de su contabilidad y generar reportes verdaderamente útiles para la toma de decisiones y el cumplimiento de requerimientos de información tanto internos como externos.