3 consejos para dominar la narración como propietario de una pequeña empresa

Contar historias es mi superpoder como propietario de un negocio. También puede ser suyo, solo necesita el conjunto de herramientas adecuado.

Realmente amo la narración de historias y el papel que juega en la construcción de un negocio exitoso. Gran parte de lograr el impacto que desea se reduce a comprender quién es usted, su misión y el propósito que tiene detrás de su negocio.

Esta afirmación es siempre cierta, pero quizás aún más después del año pasado que ha experimentado el mundo. Al reflexionar sobre este tiempo, me he preguntado: ¿Qué aprendí? ¿Qué me enseñó esta crisis global? Una conclusión: una confirmación renovada de que la narración tiene el poder de generar conexión, confianza y lealtad, especialmente si lo haces de una manera que resuene profundamente con tu audiencia.

Para aquellos de ustedes que están pensando, "No tengo una historia", no se rindan todavía. Lo más probable es que, después de completar los ejercicios a continuación, su "no historia" se convierta en "varias historias".

La ciencia detrás de la narración

¿Sabías que cuando incorporas la narración en tu contenido, en realidad estás aumentando la probabilidad de que tu audiencia lo recuerde? De hecho, según el psicólogo Jerome Bruner, lo estás aumentando 22 veces . Si hablo en serio.

Cuando su audiencia está leyendo y escuchando esas historias, suceden muchas cosas dentro de sus cerebros y corazones, lo que naturalmente crea una conexión con usted y con su marca. Una de mis cosas favoritas que sucede se llama "acoplamiento neuronal". Aquí es cuando la historia que estás compartiendo activa neuronas en el cerebro de tu audiencia que les permiten establecer una conexión emocional con tu historia e incluso resaltar partes de su propia historia.

Verá, al activar su cerebro, es más probable que los mantenga comprometidos, lo cual es esencial para construir una marca memorable. Además, la narración libera dopamina, que como un bono adicional les hace sentir sentimientos positivos sobre su marca. Todo esto es esencial porque sabemos que las decisiones de compra se toman debido a una conexión emocional.

La ciencia está ahí. Es hora de comenzar a incorporar la narración de historias en todos los niveles de su negocio. Aquí están las estrategias que necesita para hacerlo.

1. Revise los valores de su marca

Una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestras marcas en este momento es no solo obtener claridad sobre los valores de nuestra marca, sino también compartirlos abiertamente con nuestra audiencia. Después de experimentar tanto malestar racial y político, ahora es el momento de dar a conocer sus valores a las personas que desea atraer.

Una gran parte del proceso de narración depende de su conocimiento profundo de su cliente ideal. No podemos contar grandes historias que hacen crecer nuestro negocio sin entender para quién son esas historias. A partir de esta investigación también podemos obtener una mejor comprensión del tipo de persona con la que queremos trabajar.

Siempre me gusta decir que tu marca debe atraer y repeler a la gente. Los clientes necesitan saber cuál es su posición y si usted encaja bien con ellos. Y con toda honestidad, si sus valores no están alineados con los de alguien, ¿debería trabajar con ellos de todos modos?

En un estudio global de 2019 de 1.800 marcas, Havas Group descubrió que el 77 por ciento de los consumidores declaró que compra de marcas que comparten sus valores. Comunicar sus valores a través de la narración de historias es un movimiento comercial inteligente y necesario.

Si no ha echado un vistazo a los valores de su marca el año pasado, le sugiero que los desempolve y los revise para el resto de 2021 y más allá. Al compartir historias que están alineadas con sus valores, se asegura de que nadie en su audiencia se confunda acerca de quién es usted y de qué se trata.

2. Comience su banco de historias

Las historias que elijas contar deben regresar a la pregunta: "¿Esto ayuda a mi audiencia?" Pero no es necesario que haya experimentado una gran tragedia en la vida para tener una historia que sea significativa para su audiencia. Muchas mujeres en mi programa se han saboteado a sí mismas con esa creencia sesgada. Porque cuando lo piensas desde una perspectiva de marketing, en realidad son las "microhistorias", las que ocurren durante la vida cotidiana, las que a menudo son las más dignas de compartir porque son las más identificables para tu audiencia.

En lugar de intentar acumular momentos trascendentales, piense en los momentos y decisiones más pequeños de su vida. A menudo, es una pequeña decisión o un desafío que se presenta, que será el mensaje más significativo para compartir.

Al iniciar su banco de historias, recuerde, la simplicidad es clave. Animo a mis clientes a que lo conviertan en un documento lo más simple posible para usted, ya sea una hoja de cálculo, Google Doc, cualquier cosa. La idea es que el documento sea de fácil acceso cada vez que surja una idea. A menudo estaré de excursión o de aventura con mi familia y se me ocurrirá una idea, por lo que es imprescindible tener fácil acceso a mi banco de historias desde mi teléfono.

Mi banco de historias solo consta de dos columnas: la primera columna es la idea de la historia y la segunda columna es donde respondo la pregunta fundamental: ¿Por qué esta historia es importante para mi audiencia? Si no puedo responder a esta pregunta, entonces la historia no sirve para nada en mi negocio.

Recuerde, la importancia para su audiencia puede venir de muchas formas, desde inspiración, motivación, educación o entretenimiento.

Descubrirá que el hecho de tener este documento creado y al alcance de su mano aumentará su conciencia al pasar por su día a día. En todo caso, me hace más presente y consciente de los acontecimientos durante mi día, lo que me hace sentir bien. El otro día entré en la habitación y encontré a mi hijo de cinco años, Cal, sentado frente a mi computadora. Me miró con una gran sonrisa en su rostro y dijo: "¡Mira, mamá! ¡Yo también estoy trabajando! " En lugar de archivarlo como uno de sus muchos momentos adorables, de hecho me tomé un momento para pensar en ello. Después de registrarlo en mi banco de historias, me di cuenta de que había un "por qué" para compartir esta microhistoria con mi audiencia. En todo caso, este momento representa una de las principales razones por las que dejé las empresas estadounidenses en el polvo. Quería crear y administrar un negocio del que pudiera estar orgulloso, un negocio que le mostrara a mi hijo que puedes y debes hacer un trabajo que amas.

3. Si estás en él, no lo compartas

Esta es una advertencia importante que les recuerdo a las mujeres de mi comunidad. Es tentador compartir una vulnerabilidad o una lección de aprendizaje mientras ocurre. Todos nos hemos conectado a Facebook o Instagram y nos hemos dado "Me gusta" en la triste historia de alguien por culpa. ¡Sé que no soy el único! Pero ahí está el problema.

Si estás compartiendo una historia mientras estás en medio del desorden, entonces tu historia va a resultar ... bueno, desordenada. Tenga cuidado de tratar la narración como su propia tribuna porque entonces el acto no es lograr la visión final, que es vincularse con su objetivo comercial general. Recuerde: usted está contando historias como propietario de un negocio. El verdadero motivo es construir una comunidad de personas que compren por usted y hagan negocios con usted.

Las historias valiosas siempre se comparten después de los hechos. Cuando ha pasado el tiempo suficiente para transmitir el descubrimiento principal en un estado mental racional. Quieres ser una guía para tu audiencia y ayudar a guiarlos a través de su propio lío. Al final del día, su audiencia debería ser el héroe de la historia. No tú.

Si hay un mensaje para dejarle, es este: tómese el tiempo para dar un paso atrás, volver a visitar los valores de su marca y, antes de compartir una historia, siempre vuelva al principio rector: "¿Cómo ayuda esto a mi audiencia?" Si la respuesta es "No es así", entonces no es una historia que valga la pena compartir en ese momento. Aunque tal vez a mamá le guste.

