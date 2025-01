Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

En serio, tus seguidores no importan. Bueno, no me refiero a cada uno de ellos de manera personal, sino a ese número total que ves en la esquina superior de tu perfil. Ese colectivo que a veces nos hace sentir exitosos, aunque no siempre refleje lo que realmente importa para tu proyecto.

Te voy a contar algo que probablemente también te haya pasado: esa obsesión un poco secreta que tenemos con el número de seguidores en nuestras redes sociales. ¿Te suena familiar? Admitámoslo, hay algo adictivo en recibir esos "cariñitos virtuales" en forma de likes, comentarios o nuevos seguidores. Es como una pequeña dosis de dopamina que nos hace regresar por más. Yo lo admito sin evadir un poco de vergüenza: disfruto de cada like, corazón y comentario como cualquier otro mortal. No importa cuanto tiempo llevo creando contenido en las diferentes plataformas, la emoción siempre es la misma. Pero aquí está la clave: cuando esta obsesión se traslada a nuestras cuentas de marca o empresa, puede convertirse en un problema.

La trampa del número por el número

En mis años trabajando con emprendedores de muchos giros distintos, he tenido esta misma conversación muchas veces. Escucho frases como: "Necesitamos más seguidores". Cuando pregunto ¿por qué?, a menudo obtengo respuestas vagas. La realidad es que este impulso por acumular números no siempre está basado en una estrategia clara y más bien impulsada por el motor del ego que todos tenemos.

Te lo digo con toda sinceridad: tus seguidores no importan. Lo que realmente importa es la calidad de esos seguidores.

Más no siempre es mejor

A todos nos gusta ver números grandes, pero el verdadero valor de un perfil de redes sociales no está en su tamaño, sino en la relevancia del contenido que comparte con su audiencia. Tener una cuenta llena de seguidores que no están interesados en lo que tienes que decir, que no se interesan en tu oferta, no hablan tu idioma o simplemente no interactúan con tus publicaciones, puede hacer más daño que bien.

Cuando tus publicaciones tienen poca interacción debido a una base de seguidores desinteresada, el algoritmo de la plataforma lo nota. Resultado: tu contenido se muestra menos, incluso a las personas que realmente podrían estar interesadas en lo que ofreces. Además, cuando intentas hacer campañas publicitarias basadas en esos seguidores, terminas desperdiciando tiempo y dinero en públicos que nunca te van a comprar.

El impacto del engagement (y cómo mejorarlo)

Imagina que tienes una cuenta con 10,000 seguidores, pero solo el 1% interactúa con tus publicaciones. Eso significa que apenas 100 personas están viendo tu contenido. Ahora imagina una cuenta con 500 seguidores, pero con un engagement del 40%. Aquí hablamos de 200 personas activamente interesadas en tu mensaje. ¿Cuál preferirías?

La respuesta parece obvia, pero la tentación de inflar los números sigue atrapando a muchos emprendedores que se dejan seducir por las mieles de los números grandes. Existen maneras rápidas y baratas de "llenar" una cuenta de seguidores, pero los resultados son efímeros y contraproducentes. Lo que necesitas son seguidores que realmente conecten con tu marca. No se trata solamente entonces de llenar tu cuenta de seguidores, sino de prospectos de cliente para tu negocio.

Cómo conseguir seguidores de calidad

La clave está en construir una estrategia que priorice calidad sobre cantidad. Aquí te dejo algunos puntos clave para enfocarte:

Define tu mercado objetivo: ¿Quiénes son las personas que realmente necesitan tu producto o servicio? Concéntrate en hablarles a ellas.

Crea contenido relevante: Habla de lo que les importa a tus clientes ideales. Aporta valor, resuelve problemas y comparte historias auténticas con las que se puedan identificar.

Fomenta la interacción: Invita a tus seguidores a participar, haz preguntas, responde comentarios. La interacción es el corazón de cualquier estrategia digital exitosa.

Aprovecha las herramientas de segmentación: Si decides invertir en publicidad para aumentar tu alance, utiliza las opciones de segmentación y el conocimiento de tu mercado natural para llegar a personas similares a tus mejores clientes.

Menos es más

Más allá del factor emocional de ver que el número de seguidores crece, existe algo importante a considerar en tu estrategia digital. No quiero realmente que pienses que los seguidores son malos o negativos para el éxito de tu proyecto. Definitivamente es mejor tener 1,000 seguirodes en Instagram que tener solamente cien. Una mayor comunidad genera un efecto de confianza en tus nuevos prospectos lo que hace que la interacción y la venta de tu producto o servicio aumente. Entonces, por supuesto que deberías intentar acumular nuevos seguidores cada día. Pero considerando la calidad y el vínculo que estos seguidores tengan con tu proyecto. A esto nos referimos cuando hablamos de seguidores de calidad.

Es por eso que al establecer tus objetivos, tu meta no debe ser tener una cuenta con un número enorme, sino tener una cuenta efectiva. Una comunidad altamente comprometida hará más por tu negocio que una base de seguidores inflada y desinteresada. Así que, si tienes 500 seguidores que aman tu producto, estás en el camino correcto.

Recuerda: calidad > cantidad. Esta es la fórmula para publicaciones más efectivas, mayores conversiones y un crecimiento sostenible para tu proyecto digital.