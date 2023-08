Lo más probable es que la pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg nunca suceda, pero vaya si ha llamado la atención. A cada mención del supuesto enfrentamiento los medios y las redes sociales mordemos el anzuelo y volvemos a hablar de él. Y aunque el mismo Zuckerberg parece haberse cansado del tema, ha surgido un nuevo personaje en la organización de la pelea: Arturo Elías Ayub.

Luego de que Elon Musk hiciera una recapitulación de los hechos desde su cuenta de X (antes Twitter), el empresario mexicano posteó en la plataforma una propuesta para organizar la pelea. El director de alianzas estratégicas y contenido de América Móvil, escribió:

"Sr. @elonmusk, Sr. Zuck

¿Cómo ven la Ciudad de México?

Auditorio Nacional

Frente a los mejores 10,000 universitarios mexicanos

1 de septiembre de 2023

Configuraremos todo exactamente como ambos lo desean

Obviamente todo Internet, Televisión y todo tipo de derechos son todos suyos

Esta es una PROPUESTA SERIA

Denle RT plis a ver si nos pela".

Mr. @elonmusk , Mr. Zuck

What about Mexico City?

National Auditorium

In front of the best 10,000 Mexican college students

September 1st 2023

We will set up everything exactly as you both want it

Obviously all Internet, Tv and all kinds of rights are all yours

This is a SERIOUS… https://t.co/LxnhoufoCa