El cambio en Twitter es visualmente evidente. Durante el fin de semana Elon Musk, quien adquirió la red social en octubre de 2022, anunció que el pájaro azul que acompañó a la plataforma durante 17 años ha sido reemplazado por una X.

De hecho, si vacías el caché de tu navegador y entras a la plataforma en su versión desktop, verás que el ave ha sido reemplazada por una estilizada X.

Durante el fin de semana Musk publicó varios tuits relativos a la X, incluyendo uno en el que expresó: "Y pronto nos despediremos de la marca twitter y, poco a poco, de todos los pájaros".

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

En otros posts habló de su gusto por la letra X y mostró el logo que diseñó en 1999 para el sitio x.com, que ahora apunta a twitter.com.

Además, subió una imagen de la fachada de las oficinas de Twitter en San Francisco decorada con la proyección de una enorme X.

Por su parte Linda Yaccarino, CEO de la plataforma, explicó en un par de posts:

X is the future state of unlimited interactivity – centered in audio, video, messaging, payments/banking – creating a global marketplace for ideas, goods, services, and opportunities. Powered by AI, X will connect us all in ways we're just beginning to imagine.