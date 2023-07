Sucedió el sábado por la tarde: miles de usuarios de Twitter en todo el mundo comenzaron a reportar problemas con la aplicación. Al intentar ver los contenidos en su feed, recibían un mensaje que les indicaba que habían excedido los límites permitidos.

Fue el mismo Elon Musk quien un par de horas después de haberse iniciado el caos, dio una explicación a lo que estaba sucediendo.

A través de un tuit, el empresario explicó: "Para abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema, hemos aplicado los siguientes límites temporales: Las cuentas verificadas están limitadas a leer 6,000 publicaciones por día. Cuentas no verificadas a 600 publicaciones por día. Nuevas cuentas no verificadas a 300 por día".

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we've applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day