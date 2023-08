La controvertida toma de control de la aplicación anteriormente conocida como Twitter por parte de Elon Musk y su cambio de marca a "X", también conocida como la "aplicación de todo", ha recibido críticas mixtas en las redes sociales.

Aun así, mientras los usuarios de X han sido rápidos en criticar a Musk en su propia plataforma, rara vez se ve al CEO de SpaceX y Tesla siendo criticado en público. Pero eso es exactamente lo que sucedió durante la Final del Campeonato Mundial de Valorant el domingo, cuando al multimillonario se le abucheó y coreó durante una transmisión en vivo.

Musk asistió al campeonato de videojuegos en Los Ángeles durante el fin de semana y fue mostrado brevemente a cuadro, solo para que la multitud estallara en abucheos y el cántico "¡Devuélvannos a Twitter!" durante aproximadamente cuatro segundos antes de que la cámara volviera a las tomas del juego en vivo.

Un asistente al evento publicó un clip del incidente en X, donde obtuvo más de 14.5 millones de vistas.

Elon Musk getting booed at VALORANT Champs and the crowd starts chanting "bring back Twitter" lmao pic.twitter.com/lDoWse78YV

"Eso fue en realidad un canto muy dulce en comparación con todas las otras cosas que podrían haber coreado", comentó otro usuario de X.

"Estoy seguro de que lo ahora lo traerá de vuelta ", dijo otro, sarcásticamente.

Otros clips en las redes sociales mostraron a Musk entrando al evento con su hijo de tres años, X Æ A-12.

What is Elon Musk and his son X Æ-12 doing at the VALORANT Champions event? pic.twitter.com/S6G7p9tC6P