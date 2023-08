Twitter puede tener un nuevo nombre, pero los problemas siguen ahí. Desde la llegada de Elon Musk la vida de la red social ha sido turbulenta. De recortes masivos a deudas por no pagar la renta, pasando por una confusa redefinición del sistema de verificación de cuentas y el éxodo masivo de anunciantes.

Aunque hace un mes la plataforma cambió de un día al otro de nombre, esperando poder mirar al futuro para reinventarse, el ayer parece perseguir a Twitter.

Hace unos días un usuario de Brasil llamado @DaniloTakagi escribió: "Acabo de confirmarlo aquí. Twitter/X eliminó todos los medios e imágenes publicados a partir de 2014. Ya ni siquiera tienen dinero para el almacenamiento. Artistas y creadores de contenido, ¿realmente todavía quieren seguir usando esta red?"

Posteriormente el usuario @tomcoates confirmó el problema: "Más vandalismo de @elonmusk. Twitter ahora ha eliminado todos los medios publicados antes de 2014. Eso es, hasta ahora, casi una década de fotos y videos de principios de la década de 2000 eliminados del servicio".

More vandalism from @elonmusk. Twitter has now removed all media posted before 2014. Thats - so far - almost a decade of pictures and videos from the early 2000s removed from the service.



For example, here's a search of my media tweets from before 2014. https://t.co/FU6K34oqmA