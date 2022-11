Mario Bros, LeBron James, Donald Trump y Jesucristo, las cuentas falsas que han obtenido su verificación en Twitter

En uno de los primeros mails que Elon Musk envió a los empleados de Twitter les pidió hacer del combate al spam, a los bots y a las cuentas falsas, una prioridad. Pero las cosas, al menos hasta ahora, no parecen ir en la dirección correcta.

Tras haber modificado el sistema de verificación de cuentas para que quienes paguen $8 dólares al mes puedan obtener la palomita azul, han comenzado a parecer algunos posts de cuentas falsas que tienen la verificación.

Antes, una palomita azul significaba que Twitter había confirmado que el perfil era en realidad de quien decía ser. Las cuentas verificadas solían ser de figuras públicas: políticos, deportistas, cantantes, actores, actrices, escritores, locutores y periodistas. Cuando uno como usuario veía un post de una cuenta verificada, tenía la certeza de que era esa persona —y no un impostor— quien posteaba.

En días recientes diversas cuentas falsas (eso sí, con su palomita) han posteado cosas que han dado de qué hablar.

Una cuenta verificada de Nintendo subió una imagen de Mario Bros mostrándonos el dedo medio.

El basquetbolista verificado de los Lakers, Lebron James, posteó que había solicitado ser cambiado a otro equipo.

Here was the tweet. They're banking on the fact that their moderation team will catch up to every single account impersonating someone — even if that person is impersonating a no-name government official.



This is going to be a nightmare that'll be very funny before it's scary. pic.twitter.com/8jdi2muxlV