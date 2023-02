Elon Musk sigue con los recortes en Twitter y despide a la mujer que se hizo viral por dormir en el piso de la oficina

El recorte masivo realizado por Elon Musk en Twitter en noviembre de año pasado, tan solo unas semanas después de haber tomado control de la empresa, no ha sido suficiente.

A pesar de que entonces cerca de 7,500 personas se quedaron sin trabajo en oficinas de la red social en todo el mundo, este sábado el sitio The Information reportó que la empresa había hecho más recortes.

Los despidos se hicieron en diversas áreas y en un principio se dijo que cerca de 50 personas se habían quedado sin su empleo. Posteriormente Zoë Schiffer, uno de los editores del sitio Platformer, reportó vía Twitter que el recorte era mayor y que había incluido a personal del departamento de ingeniería, pese al errático funcionamiento de la plataforma que muchos achacan a los mega recortes de Musk en áreas que no debería de haber tocado.

Aunque no hay claridad en torno al número exacto de empleados que fueron despedidos en esta última ronda, cerca del 70% del personal que había en Twitter cuando Elon Musk adquirió la empresa ha sido despedido.

Según reportes, este recorte incluyó a personal de confianza de Elon Musk, entre ellos Esther Crawford, la mujer cuya historia se viralizó luego de que fuera fotografiada durmiendo en un sleeping bag en el piso de la oficina, tratando de cumplir con las exigencias del nuevo dueño.

La mujer escribió en su cuenta de Twitter: "La peor opinión que podrías tener al verme completamente entregada a Twitter 2.0 es que mi optimismo o trabajo duro fue un error. Aquellos que se burlan y se burlan están necesariamente al margen y no en la arena. Estoy profundamente orgulloso del equipo por construir a través de tanto ruido y caos".

