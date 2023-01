La mujer que fue fotografiada durmiendo en el piso de las oficinas de Twitter ahora es una de las "líderes más influyentes" de la compañía

Aparentemente vale la pena dedicar largas horas a tu trabajo en Twitter.

Bloomberg | Getty Images

Pregúntale a Esther Crawford, directora de gestión de productos de Twitter.

En noviembre, Crawford compartió una foto de sí misma durmiendo en el suelo en las oficinas de Twitter, envuelta en un saco de dormir plateado y usando un antifaz para cubrir sus ojos.

"Cuando tu equipo trabaja día y noche para cumplir con los plazos, a veces #SleepWhereYouWork (en español #DuermeDondeTrabajas)", tuiteó.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD — Esther Crawford (@esthercrawford) November 2, 2022

Musk, quien opera como CEO, recientemente adquirió la compañía y hubo informes de que los empleados trabajaban doce horas o más al día.

La foto de Crawford se volvió viral y muchos la criticaron por perpetuar lo que veían como un lugar de trabajo tóxico. Algunos incluso bromearon diciendo que se quedaría sin trabajo en una semana, así que ¿para qué molestarse?

Pero parece ser que Crawford salió ganando. Un artículo en The Financial Times (FT) informa que, desde el incidente del saco de dormir, Crawford se ha "convertido en uno de los líderes más influyentes que quedan de la vieja guardia", según antiguos y actuales empleados de Twitter.

Un encuentro casual con Musk

Antes de que Musk tomara el control de Twitter, Crawford, de 39 años, era una empleada de nivel medio, pero eso cambió en parte debido a la fotografía y también gracias a un encuentro casual con Musk en la cafetería de la empresa, The Perch.

Fuentes dijeron al FT que Crawford se presentó con Musk y que aseguró una reunión personal con él para hablar sobre los pagos y los creadores. El movimiento (de Crawford) enfureció a muchos líderes de alto nivel por saltárselos.

Pero a Musk parece haberle gustado lo que escuchó. Desde entonces, Crawford ha ayudado a lanzar Twitter Blue, que cobra a los usuarios $8 dólares por un servicio de suscripción premium con la verificación de la palomita azul.

Recientemente fue nombrada directora ejecutiva de Twitter Payments, y los expertos dicen que es parte del círculo íntimo de Musk en Twitter, una de las pocas mujeres en esta posición.

Una figura que polariza

Crawford es amada u odiada en la oficina de Twitter.

"Para algunos expertos, Crawford tiene la energía carismática necesaria para ayudar a transformar el negocio de Twitter", explica el FT. "Para otros exempleados, ella no es más que una aduladora y oportunista".

Crawford es conocida por su alta energía y sus publicaciones de auto empoderamiento en Twitter.

Crawford llegó a Twitter en el 2020. Antes de eso, era bloguera de videos en YouTube.

Ella ha posteado sobre cómo fue crecer en un culto. También ha dicho que su familia era pobre y recibía asistencia social.

I grew up in a cult. We had lots of rules (can't cut hair, no makeup, no pants, no tv, no secular music, etc) and hierarchical leadership. We believed it was the "end times" so I lived in fear of doing anything wrong & being left behind. I exited on my own when I was 19. https://t.co/t6u7VlJE0T pic.twitter.com/0EzfqBICbA — Esther Crawford (@esthercrawford) April 16, 2022

Ni Crawford ni Musk respondieron a FT para hacer comentarios. Pero en un tuit reciente, Crawford publicó una encuesta preguntando si era mejor aparecer en los medios con información falsa publicada sobre ti y una gran foto, o con información veraz y una mala foto.

Imagine you appear in media coverage. Would you rather:



1) the info is accurate & you sound great, but it features a truly terrible photo of you



2) the info is inaccurate & you come across negatively, but you look great in the photo



Choose one - you can't have both. — Esther Crawford (@esthercrawford) January 20, 2023

La audiencia votó a favor de "información precisa y positiva".