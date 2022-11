Una foto expone a un empleado de Twitter con exceso de trabajo durmiendo en el piso de la oficina

La toma de control de Twitter por parte de Elon Musk ha estado llena de rumores sobre cómo la adquisición de la compañía ha impactado la vida de los empleados, incluyendo reportes de jornadas laborales de 12 horas sin pago por las horas extra.

Aunque algunas fuentes han optado por permanecer en el anonimato, una empleada de Twitter ha causado revuelo en la red social tras publicar una foto de sí misma durmiendo en el piso de la oficina en un saco de dormir.

Esther Crawford, directora de gestión de productos en las oficinas de Twitter en San Francisco, fue fotografiada (y luego tuiteada por Evan Jones, gerente de producto de Twitter Spaces) metida en un sleeping bag con la leyenda: "Cuando necesitas algo de tu jefe en Elon Twitter".

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD

Según LinkedIn, Crawford ha estado en la compañía poco menos de dos años, mientras que Jones lleva un año ahí.

Crawford retuiteó la foto ella misma, diciendo: "Cuando tu equipo trabaja día y noche para cumplir con los plazos, a veces #SleepWhereYouWork (en español #DuermeDondeTrabajas)".

La adquisición de Musk de la empresa no ha sido perfecta, incluyendo la expulsión de varios altos ejecutivos y la amenaza inminente de más despidos.

Después de que la foto publicada generara críticas y comentarios, Crawford explicó la situación en un largo hilo. Ella defendió su ética de trabajo, llamándose a sí misma afortunada de poder trabajar en un momento tan crucial en la historia de la tecnología, y señaló que a veces este trabajo requiere de sacrificios.

"Trabajo con personas increíblemente talentosas y ambiciosas aquí en Twitter y este no es un momento normal en el tiempo. Estamos a menos de una semana de una transición comercial y cultural masiva", escribió. "La gente lo está dando todo en todas las funciones: producto, diseño, ing, legal, finanzas, marketing, etc... Llevamos meses en medio de una loca adquisición pública, pero seguimos adelante y estoy muy orgullosa de nuestra fuerza y resistencia".

I work with amazingly talented & ambitious people here at Twitter and this is not a normal moment in time. We are less than 1wk into a massive business & cultural transition. People are giving it their all across all functions: product, design, eng, legal, finance, marketing, etc