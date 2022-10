Elon Musk es el nuevo dueño de Twitter. ¿Y ahora qué?

"Que vengan los buenos tiempos".

CARINA JOHANSEN | Getty Images

Esa parece ser la vibra del nuevo CEO de Twitter, Elon Musk, al comenzar su primer día como propietario de la plataforma social.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

La tan esperada adquisición de Twitter por parte de Elon Musk finalmente se cerró el jueves por la noche, asegurando la de la red social por $44 mil millones de dólares.

El miércoles, Musk entró a las oficinas de Twitter en Silicon Valley, cargando un lavabo.

"Entrando al cuartel general de Twitter — para que lo vayan procesando" (en inglés es un juego de palabras, Musk escribió let that sink in!; sink es lavabo), escribió en por ser gracioso.

El multimillonario no ha perdido tiempo en tomar grandes decisiones y ha prometido más cambios derivados de la adquisición, incluso él mismo ha declarado en la plataforma que "El pájaro ha sido liberado", refiriéndose al logo de Twitter por el que muchos conocen a la red social como "la aplicación del pájaro".

El viernes por la mañana, se informó que Musk había asumido el puesto de CEO de la empresa. Si se confirma, Musk es ahora CEO de Tesla, SpaceX y Twitter.

Esto es lo que sabemos hasta ahora en torno a la adquisición.

Musk despide a los principales ejecutivos

Según los informes, Musk despidió al CEO de Twitter, Parag Agrawal, y al jefe de Política y Asuntos Legales de Twitter, Vijaya Gadde, casi inmediatamente después de la finalización del acuerdo.

El director financiero de Twitter, Ned Segal, confirmó que fue despedido a través de un largo hilo de Twitter el viernes por la mañana.

Thursday concluded 5 years @twitter. I'm grateful for the opportunity to have worked with such an incredible group of people building the world's town square for all of our stakeholders. The work isn't complete, but we made meaningful progress. — Ned Segal (@nedsegal) October 28, 2022

Segal no mencionó directamente a Musk ni a la adquisición en su publicación.

Según Reuters, Agrawal y Segal se encontraban en la sede de Twitter en Silicon Valley cuando se firmó el acuerdo. Musk también se encontraba en el edificio y, tras el despido, ambos ejecutivos fueron escoltados para salir del edificio.

El gesto no sorprende, pues Musk y Agrawal tienen una relación polémica que Musk mostró interés en comprar la compañía.

Musk desafió a Agrawal a un "debate público" en agosto para discutir en torno al modo en que la compañía estaba determinando cuántas cuentas de spam y bots hay en la plataforma.

I hereby challenge @paraga to a public debate about the Twitter bot percentage.



Let him prove to the public that Twitter has <5% fake or spam daily users! — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022

Aún así, los ejecutivos de Twitter no se van con las manos vacías. Según los informes, Agrawal recibirá un pago de $ 38.7 millones de dólares, seguido por Segal, que recibirá $ 25.4 millones de dólares. Gadde también recibirá un pago de $12.5 millones de dólares.

¿Hay más despidos en el horizonte?

Un informe a principios de esta semana en The Washington Post afirmó que Musk tenía planes de despedir al 75% de los empleados de Twitter, aproximadamente 5,600 trabajadores, lo que reduciría el número total de empleados de Twitter a alrededor de 2,000 personas para fin de año. Actualmente Twitter tiene cerca de 7,500 empleados.

El informe cita documentos y entrevistas con personas cercanas al tema, señalando que incluso antes de la decisión de Musk de incitar despidos masivos, Agrawal y otros altos líderes ya habían puesto en marcha planes para reducir la nómina de la compañía en unos $800 millones de dólares para fin del año. Esto le costaría a Twitter aproximadamente el 25% de su fuerza laboral total.

Sin embargo, según informe, tras la entrada de Musk en las oficinas de Twitter el miércoles, dijo a los empleados que la cifra del 75% era incorrecta y negó sus planes de prescindir de un número tan grande de empleados.

Las fuentes, que optaron por permanecer en el anonimato, agregaron que la información aún no se ha hecho pública.

Un entorno más personalizado y menos censurado

En una carta abierta a los anunciantes el jueves, Musk compartió sus motivaciones para adquirir Twitter y sus planes para el futuro de la plataforma.

"Es importante para el futuro de la civilización tener una plaza digital común, donde se pueda debatir una amplia gama de creencias de manera saludable, sin recurrir a la violencia. Actualmente existe un enorme peligro de que las redes sociales se dividan en cámaras de resonancia de extrema derecha y de extrema izquierda y que generen más odio y dividan a nuestra sociedad".

Aclaró que la plataforma no se convertiría en un "infierno libre para todos" en donde no haya reglas.

Musk continuó explicando a los anunciantes potenciales y actuales que su objetivo es que la experiencia del usuario de Twitter sea más personalizada y permitir que los usuarios definan sus preferencias en cuanto al contenido que aparece, incluidos los anuncios que son relevantes para sus intereses y necesidades.

Una guerra contra el spam

El multimillonario ha sido claro desde el primer día sobre su disgusto por el supuesto alto número de cuentas de spam y bots en Twitter. De hecho, esa fue la razón por la que se querer retirarse del acuerdo en mayo.

Musk ha sostenido que Twitter y los principales ejecutivos (incluido Agrawal) han sido deshonestos sobre el número de cuentas falsas en la plataforma, algo que el denunciante de Twitter y ex jefe de seguridad Peiter Zatko confirmó en un testimonio contra la empresa.

Zatko afirmó que Twitter no tenía un plan de seguridad sólido para proteger la plataforma de cuentas de spam y bots, además de señalar que la compañía estaba más centrada en el crecimiento de usuarios que en eliminar cuentas potencialmente dañinas.

Durante una entrevista en la alfombra roja de la Gala del Met en mayo, Musk manifestó su disgusto por este tipo de cuentas y habló de sus planes para eliminarlas lo más antes posible.

"También he prometido públicamente que tenemos que deshacernos de los bots, los trolls, las estafas y todo, porque eso obviamente está afectando la experiencia del usuario y no queremos que la gente sea estafada con su dinero y ese tipo de cosas", dijo Musk a los periodistas. "Definitivamente estoy en pie de guerra, así es que, si alguien está operando un bot o troll, definitivamente soy su enemigo".

Musk no ha dicho exactamente qué planea hacer para limpiar la casa de esas cuentas, pero el multimillonario ha dejado en claro que esa será una prioridad para él en el futuro de la compañía.

Las acciones de Twitter se congelaron el viernes cuando se cerró el acuerdo entre Twitter y Musk.

¿Volverán las cuentas prohibidas?

Según Bloomberg una fuente también dijo que Musk tiene planes de eliminar las prohibiciones de por vida de los usuarios que habían sido eliminados de la plataforma, algo que podría traer de vuelta a los polémicos usuarios de Twitter.