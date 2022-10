Elon Musk promete a los empleados de Twitter no hacer un recorte masivo

Durante los últimos días se dio a conocer que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, tenía planeado despedir al 75% de los empleados de Twitter, en caso de que se concrete la compra de la plataforma. Sin embargo, todo parece que el multimillonario ha recapacitados y cambiado de opinión.

Anadolu Agency | Getty Images

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, el propietario de empresas como SpaceX y Tesla se reunió con los trabajadores de la compañía, en su sede principal en San Francisco, y les negó que tenga planes de realizar un recorte de personal tan profundo.

Lo anterior no significa que no vaya a despedir empleados, pues busca recuperar rápidamente la inversión que haría, si compra Twitter por $44 mil millones de dólares.

Pese a que ahora Elon Musk niega que tenga el plan de despedir a tres cuartas partes del personal de la red social, él mismo dijo a los posibles inversores que planeaba deshacerse de los trabajadores, de acuerdo con documentos internos y entrevistas a las que accedió The Washington Post.

Este viernes a las 17:00 horas, tiempo del Pacífico, se vence el plazo para que el empresario y Twitter lleguen acuerdo para concretar la transacción y, en caso de que no exista tal, irán a juicio a partir de noviembre.

Debido a lo anterior, Elon Musk visitó las instalaciones centrales de Twitter para reunirse con los trabajadores y dejar claras sus intenciones.

De hecho, el magnate publicó un video en su cuenta de esta red social entrando a las oficinas cargando un lavabo, acompañado por la frase " "Entrando al cuartel general de Twitter — para que lo vayas procesando" (en inglés es un juego de palabras, Musk escribió let that sink in!; sink es lavabo).

Actualmente Twitter cuenta con una plantilla de alrededor de 7,500 trabajadores, los cuales se encuentran en 24 países diferentes, por lo que, en caso de que Musk despida a 75% de ellos, se quedaría con menos de 2,000.