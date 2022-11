Stephen King explota contra plan de cobro a usuarios verificados de Twitter

Apenas ayer se dio a conocer el plan de Elon Musk de "obligar" a los usuarios verificados a pagar la suscripción Twitter Blue, la cual, además, incrementaría de $4.99 dólares al mes a $19.99 y esta situación ha generado que voces autorizadas den a conocer su opinión al respecto.

Desde hace varios años, el escritor estadounidense de novelas principalmente de terror y suspenso, Stephen King, se ha convertido en un usuario asiduo de la red social; sin embargo, esto podría cambiar, pues no está de acuerdo con el cobro que se busca realizar.

"¿20 dólares al mes para mantener mi verificación azul? A la mier#$ con eso, ellos deberían pagarme a mí. Si eso se implementa, me iré como Enron", escribió en su cuenta de Twitter.

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I'm gone like Enron.