Drake recibe demanda multimillonaria por copiar la portada de Vogue

La imitación puede ser considerada la forma más sincera de adulación, pero cuando se trata de meterse con Vogue, definitivamente no está de moda.

Prince Williams | Getty Images

Los raperos Drake y 21 Savage están en problemas con la icónica publicación después de que fueron demandados por infracción de derechos de autor en nombre de la empresa matriz de Vogue, Condé Nast, por usar el logotipo y la imagen de la revista en un material promocional para su nuevo álbum conjunto, Her Loss.

En un documento obtenido por CBS News, Condé Nast alega que los materiales promocionales fueron "construidas completamente" sobre la imagen de Vogue, sobre todo utilizando una portada falsa de Vogue con el logotipo y el formato exactos de la revista. Los materiales ya han eliminado de las redes sociales.

Una captura de pantalla de la publicación de Drake en redes sociales que ya ha sido eliminada.

"El frívolo desprecio de los demandados por los derechos de Condé Nast no le ha dejado a la empresa más remedio que iniciar esta acción y buscar la medida cautelar inmediata solicitada en este documento, junto con todos y cada uno de los recursos monetarios disponibles para disuadir el tipo de infracciones flagrantes y publicidad falsa en la que se han involucrado los demandados", se lee en los documentos.

Los raperos están siendo demandados por más de $4 millones de dólares.

En el caption del post Drake también agradeció a la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, presentando la portada falsa, pero el medio y Wintour han mantenido que no tenían conocimiento de la campaña, ni la respaldaron.

"Todo esto es falso. Y nada de eso ha sido autorizado por Condé Nast", dijo la editorial, según E! "La revista Vogue y su editora en jefe, Anna Wintour, no han tenido ninguna participación en Her Loss o su promoción, y no la han respaldado de ninguna manera".

La demanda también afirma que los dos raperos llegaron a entregar copias físicas falsas de revistas Vogue con sus caras en la portada en las principales ciudades de Estados Unidos, incluidas Nueva York y Los Ángeles.

they saying mark is handing out boxes of drake & 21 vogue magazine under the CN tower!!!!! spread the word!!!!! — ?????? (@shotforkam) October 31, 2022

Someone was handing out that Drake/21 magazine and people paying resell. I got like 4, people kept leaving them at the restaurant — Geo (@chefgeodla) November 3, 2022

Got my Drake/21 Vogue magazine… nobody talk to me — Brittnëë (@BrittneeHudson_) November 5, 2022

Condé Nast está solicitando que los dos raperos cesen el uso de los materiales promocionales de inmediato.

Ni Drake ni 21 Savage han respondido públicamente a la demanda.

fue lanzado el 4 de noviembre.