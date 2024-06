Elon Musk, CEO de Tesla, SpaceX, Starlink, The Boring Company y X, ha amenazado con prohibir el uso de dispositivos Apple entre los empleados de sus compañías, según lo anunció él mismo en su perfil de X.

El magnate reaccionó tras el anuncio de Apple durante el evento WWDC 2024, donde se reveló un acuerdo de la empresa con OpenAI para integrar el chatbot ChatGPT en el asistente de voz Siri.

Esta integración permitirá a los usuarios de los modelos más avanzados de Apple, como el iPhone 15 Pro, acceder a la tecnología de inteligencia artificial (IA) de OpenAI, con la promesa de que sus datos serán manejados con su consentimiento y sin almacenamiento de datos privados.

Elon Musk no tardó en criticar la decisión de Apple, calificándola como "una violación de seguridad inaceptable".

En su post en X, insinuó que los visitantes a sus empresas tendrán que dejar sus dispositivos Apple en una jaula de Faraday, un contenedor especialmente diseñado para bloquear la radiación electromagnética.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.