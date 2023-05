Elon Musk anuncia que ya encontró a una nueva CEO para Twitter

Elon Musk ha encontrado a la persona que ocupará el cargo de CEO en Twitter. El anuncio lo hizo el día de hoy a través de la red social: "Emocionado de anunciar que he contratado a un nuevo CEO para X/Twitter. ¡Ella comenzará en ~6 semanas! Mi rol pasará a ser presidente ejecutivo y CTO, supervisando productos, software y sysops".

Excited to announce that I've hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks! My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

Aunque el multimillonario no dio a conocer mayores detalles, por su tuit sabemos que se trata de una mujer.

En diciembre del año pasado Elon Musk preguntó a los usuarios de la plataforma por medio de una encuesta si debía de dejar el cargo y buscar a alguien más. Al terminar el periodo de votación, el 57.5% de los participantes dijeron que debía de buscar a su reemplazo. En ese momento Musk tuiteó: "¡Renunciaré como CEO tan pronto encuentre a alguien lo suficientemente inocente como para aceptar el puesto!"

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.