Que los usuarios decidan: Elon Musk publica encuesta para determinar si sigue siendo el CEO de Twitter

Elon Musk publicó una encuesta en Twitter para determinar si debe de seguir operando como CEO de la empresa o si trae a alguien más a hacerse cargo de la operación diaria del negocio.

Anadolu Agency | Getty Images

El domingo por la tarde el ejecutivo publicó un tuit en su cuenta en el que preguntaba: "¿Debería renunciar como jefe de Twitter? Acataré los resultados de esta encuesta".

Al terminar el periodo de votación el 57.5% de los participantes respondieron que Musk debería de abandonar su puesto y traer a un nuevo director general para Twitter. El 42.5% manifestó el deseo de que Musk se quede operando su puesto actual.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Además de emitir su voto, muchos usuarios comentaron sobre el tuit haciendo referencia a algunas de las acciones que Elon ha tomado desde que asumió el control de la plataforma el pasado 27 de octubre.

Uno de ellos fue MrBeast, el youtuber más grande del mundo, quien escribió: "Si vas a seguir haciendo cosas como esta, sí", junto con un pantallazo de las nuevas políticas de la plataforma que prohíben, postear ligas hacia otras redes sociales como Facebook, Instagram, Mastodon y Truth Social, entre otras.

If you're going to keep doing stuff like this, yes.pic.twitter.com/cZ76VRxROo — MrBeast (@MrBeast) December 19, 2022

La usuaria @Montchelle66_2 pidió a Musk que dejara de tomar decisiones basándose en los resultados de una encuesta: "En absoluto. Por favor, deja de tratar de tomar decisiones basadas en encuestas. No a todo el mundo le tiene que gustar o estar de acuerdo con todo lo que haces. Está bien porque eres el dueño. Tienes derecho a dirigir tu propia empresa. No ha pasado tanto tiempo. No le confíes eso a nadie más".

Absolutely not. Please stop trying to make decisions based upon polls. Not everyone has to like or agree with everything that you do. It's okay because you're the owner. You've the right to head your own company. It hasn't been that long. Don't trust anyone else with it. — Michelle (@Montchelle66_2) December 19, 2022

Aunque Musk no ha dicho qué hará después de los resultados de su encuesta, respondió a los comentarios de algunos usuarios que aseguran que ya tiene a un reemplazo en mente (y que la encuesta es solo una manera de conseguir notoriedad): "Nadie que quiere el realmente pueda mantener vivo a Twitter. No hay sucesor".