Elon Musk invita a Bill Gates a probar el Tesla Semi

Elon Musk no es muy receptivo a las críticas y es por eso que, cada que alguien duda de él o de sus ideas, aprovecha cualquier oportunidad para dejar claro que no está de acuerdo con nadie que piense diferente a él.

Un ejemplo de lo anterior es su enemistad con Bill Gates, con quien ya lleva varios años de pleitos. Entre los motivos que desencadenaron las diferencias están: su diferente visión sobre la pandemia, la eficiencia de las vacunas contra COVID-19 y los autos eléctricos de Tesla.

Los problemas entre ambos se agudizaron cuando, en abril de este año, el hombre más rico del mundo acusó al fundador de Microsoft de apostar $500 millones de dólares en contra de su empresa de autos eléctricos, lo que provocó que sus acciones cayeran.

"Lo siento, pero no puedo tomar en serio su filantropía sobre el cambio climático cuando tiene una posición corta masiva contra Tesla, la compañía que más está haciendo para resolver el cambio climático", escribió Elon Musk en aquella ocasión.

Aunque ya pasaron varios meses de lo ocurrido, parece que Elon Musk no ha dejado atrás y recordó que en 2020 Bill Gates puso en duda la factibilidad de los autos eléctricos de larga distancia, los cuales hoy son una realidad.

"Me pregunto qué está diciendo Bill Gates sobre su comentario en el pasado de que Tesla Semis 'NUNCA SUCEDERÁ' @elonmusk", publicó un usuario de Twitter el 26 de noviembre. "¡Las entregas de Tesla Semi se llevarán a cabo la próxima semana! $TSLA".

A lo que Musk respondió: "¡Él mismo puede conducirlo si quiere!".

I wonder what Bill Gates is saying about his comment in the past that Tesla Semis will "NEVER HAPPEN"? @elonmusk



Tesla Semi deliveries are happening next week! $TSLA