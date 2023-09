Elon Musk lanza X-Hiring y va por las redes sociales de empleo

Elon Musk lo ha dicho muchas veces: lo que pretende hacer con X, la red social que alguna vez se llamó Twitter, es convertirla en su "everything app", es decir, una app que lo haga todo.

Hacerlo todo implica, de manera irremediable, competir con todo mundo. Y a la lista de rivales de la plataforma se suma ahora LinkedIn, la red social del networking profesional, y primera opción de muchos a la hora de buscar o publicar empleos.

Musk y su plataforma han presentado X-Hiring, una nueva funcionalidad que permitirá a las empresas y organizaciones publicar vacantes de empleo a través de su perfil. Aunque, para poder hacerlo, las empresas deberán de estar verificadas y por el momento solo podrán hacer públicas cinco ofertas laborales.

Por medio de un post en el perfil de Xhiring, la plataforma explicó: "Desbloquea el acceso anticipado a la versión beta de contratación de X, (disponible) exclusivamente para organizaciones verificadas. Presenta tus roles más críticos y alcanza de manera orgánica a millones de candidatos relevantes".

