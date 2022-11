Elon Musk le dice a su equipo que busquen a youtubers para ofrecereles una paga 10% más alta

La llegada de Elon Musk a Twitter no ha sido suave. Tras meses de especulaciones, el empresario concluyó la adquisición de la red social el pasado 27 de octubre y al día siguiente despidió a los altos directivos para iniciar una reestructura completa de la compañía.

NurPhoto | Getty Images

Desde entonces ha corrido a la mitad de la fuerza laboral, ha intentado modificar sin éxito el proceso de verificación de cuentas pretendiendo cobrar una mensualidad de $8 dólares, ha advertido a los empleados que quedan de la compleja situación de la empresa, ha eliminado los días de descanso a los que los trabajadores tenían derecho y ha prohibido el home office ilimitado, que solía ser uno de los beneficios de laborar en Twitter.

Ahora Musk ha hecho una nueva petición a sus empleados: buscar a youtubers exitosos para hacerles saber que podrían ganar más dinero publicando sus videos en Twitter que en YouTube.

Según lo hablado durante una sesión de preguntas y respuestas que Musk sostuvo con su equipo, y cuya transcripción fue publicada por The Verge, la idea es que pronto los creadores de contenido puedan publicar videos de larga duración en Twitter y que además, puedan monetizarlos como actualmente lo hacen en YouTube.

Musk comentó que los youtubers podrían usar a la plataforma como una opción "siempre y cuando puedan publicar su video en Twitter y monetizarlo al menos en el mismo grado que en YouTube". Luego agregó: "Pero en este momento, los creadores de contenido no pueden publicar un video de la duración que les gustaría y no pueden monetizarlo, lo que significa que no pueden pagar las facturas".

Pistas sobre el futuro audiovisual de Twitter

Actualmente los videos en Twitter tienen un límite de 140 segundos, por lo que los creadores de contenido audiovisual suelen utilizar la plataforma para publicar una liga y llevar el tráfico a otros sitios en donde los videos se pueden reproducir completos.

"No son cosas super complicadas," dijo Musk. "Son muy básicas".

Es bien sabido que es el contenido en video el que domina a las redes sociales hoy en día y es un hecho que Twitter siempre ha estado relegado en ese campo. Musk sugirió a su equipo: "Consigamos a un grupo de creadores de contenido que creemos que son geniales en YouTube y digamos: 'Oye, ¿considerarías poner tu contenido en Twitter si te pagaremos un 10% más que en YouTube para ver cómo nos va?'".

Luego les pidió pasar a la acción y buscar a esos youtubers al terminar la reunión.

Hasta ahora no hay cambios en la plataforma en cuanto a la extensión permitida en la duración de los videos, pero las palabras de Elon Musk indican que muy posiblemente ya estén trabajando en él.