Día de despidos en Twitter. Musk inicia con la reestructuración de la empresa

Los despidos han comenzado en Twitter. Aunque Elon Musk, el nuevo dueño de la red social, trató de tranquilizar a su equipo luego de que surgiera el rumor de que liquidaría a un 75% de la plantilla laboral, los reportes desde la empresa este viernes 4 de noviembre, indican que muchos empleados ya han sido despedidos.

Anadolu Agency | Getty Images

Tras un larguísimo proceso para hacerse de la red social, Musk cerró el trato el pasado 28 de octubre y de inmediato liquidó al CEO de la empresa, Parag Agrawal, al jefe de Política y Asuntos Legales, Vijaya Gadde, y al Director Financiero, Ned Segal.

El día de hoy inició el proceso para dejar ir a otras 7,500 personas en oficinas del todo el mundo. Según reportes de los mismos empleados, el jueves por la noche fueron notificados de que los despidos comenzarían el viernes y que ese mismo día se enterarían si estaban o no en la lista de los que se irían.

El día de hoy, efectivamente, comenzaron los despidos.

La notificación de despido por correo electrónico

Según el sitio Business Insider los empleados cuyos puestos fueron recortados, recibieron un mensaje como este:

"Como se compartió el día de hoy, Twitter está llevando a cabo una reducción de la fuerza laboral para ayudar a mejorar la salud de la compañía. Estas decisiones nunca son fáciles y es con pesar que te escribimos para informarte que tu rol en Twitter se ha visto afectado.

"Hoy es tu último día hábil en la empresa, sin embargo, seguirás siendo empleado de Twitter y recibirás compensación y beneficios hasta la fecha de separación del 2 de febrero de 2023".

Los empleados afectados han posteado mensajes utilizando los hashtags #lovedwhereyouworked (#amabasdondetrabajabas), #oneteam (#unequipo) y #LoveTwitter (#AmoTwitter).

Según Business Insider las notificaciones por correo electrónico no fueron iguales para todos y variaron entre países y según el puesto de la persona. Varios empleados reportaron que ya no podían entrar a su cuenta corporativa de herramientas como Slack e incluso su correo electrónico.

Aunque muchos lamentaron haber perdido su empleo, hubo también quien agradeció la decisión dado el tóxico ambiente laboral que impera en la empresa desde la llegada de Musk.

Ben Collins, reportero de NBC News, posteó en su cuenta de Twitter: "He escuchado de algunos empleados en Twitter que están desesperados por ser despedidos y obtener una indemnización. La cultura de trabajo allí es más que tóxica. Algunos tienen miedo de rechazar a Elon porque no quieren arriesgarse a ser despedidos por una causa, en desacuerdo con Elon, y perder la indemnización".

Esta misma semana se hizo pública una fotografía de Esther Crawford, directora de gestión de productos de Twitter, durmiendo en un sleeping bag en a oficina par poder cumplir con los tiempos de entrega exigidos por el nuevo dueño.

Los últimos días algunas empresas y agencias de publicidad han anunciado que dejarán de pautar el Twitter hasta que la oleada de cambios haya terminado y tenga claro qué es lo que Musk pretende hacer con la plataforma.

Just got laid off.

Bird App, it was an absolute honour, the greatest privilege ever to be a part of this team, this culture#LoveWhereYouWorked #LoveTwitter pic.twitter.com/bVPQxtncIg — Yash Agarwal (@yashagarwalm) November 4, 2022

Twitter changed my life. The platform taught me about the best (and darkest) parts of humanity. The company taught me how to operate & lead with conviction, empathy & purpose. And the people who work here… they became my family. I will always love Twitter & be forever grateful. — Emily Lanfear (@elanfear) October 28, 2022

Finally my journey in twitter ends here, it was remarkable work place I am always going to miss it.

Best of people and culture!

(indeed a rare combo!) #Laidoff #LoveWhereYouWorked #LoveTwitter pic.twitter.com/4q6YEIFRHX — bshr ‏هار هار مهاديف (@disputedhandle2) November 4, 2022