El nombre del documental es What is a Woman? (¿Qué es una mujer?) y es una producción de la empresa de medios The Daily Wire. Además, durante unas horas se convirtió en una papa caliente en las manos de Elon Musk.

El jueves los fundadores de la empresa, Jeremy Boreing y Ben Shapiro criticaron a Twitter por haber colocado al documental la etiqueta de hateful content, es decir: contenido ofensivo. Tras haber subido la cinta completa a la red social, esta fue etiquetada como ofensiva y su alcance se vio limitado de manera drástica.

Según Boering fue al querer invertir dinero para promover el tuit con la película completa cuando se dio cuenta de que había sido etiquetada, pues la plataforma le pedía que hiciera algunas modificaciones al contenido para poder garantizar su promoción.

El documental, dirigido por Justin Folk y estrenado a finales del año pasado, intenta responder a la pregunta "¿qué es una mujer?" al tiempo que cuestiona la ideología de género que separa por completo la identidad sexual de la biología. La cinta pone en duda la idea de que el género es una construcción social y aboga por el binarismo.

Desde su estreno el documental ha generado polémica y así como tiene a muchos detractores, hay quien defiende y se identifica con su postura.

Luego de que la película fuera etiquetada como contenido ofensivo en Twitter, la polémica se encendió de nuevo y tras los señalamientos hechos por Shapiro y Boreing, Elon Musk reaccionó.

Hoy por la mañana el dueño de Twitter reposteó el tuit original hecho por The Daily Wire y escribió: "Todo padre debería de ver esto".

Luego agregó: "Los adultos que consienten deben hacer lo que los haga felices, siempre que no dañe a otros, pero un niño no es capaz de dar su consentimiento, por lo que tenemos leyes que protegen a los menores".

Como era de esperarse su tuit generó una oleada de reacciones. Su post ha sido visto 40.9 millones de veces y generado más de 14,000 comentarios.

Shapiro elogió la postura de Musk al escribir: "¡Gracias, [Elon Musk]! Durante la noche, se han eliminado los límites de visibilidad en la película. ¡Elon continúa trabajando para cumplir su promesa de mantener Twitter como una plataforma abierta!".

