Elon Musk planea construir su propia utopía en Texas

Posiblemente no importe si Elon Musk puede o no rediseñar Twitter según su voluntad. Según los informes, tiene ambiciones de construir una utopía en el mundo real.

Un informe a profundidad de The Wall Street Journal que cita múltiples fuentes con conocimiento de la situación, indica que Elon Musk ha comprado miles de acres de tierras de cultivo a las afueras de Austin, Texas. Supuestamente planea construir ahí su propia ciudad. El WSJ dice que en reuniones con terratenientes y agentes de bienes raíces, Musk y sus representantes han descrito una ciudad utópica donde sus empleados podrían vivir y trabajar a lo largo del río Colorado.

Según los informes, los ejecutivos de The Boring Company han investigado cómo podrían incorporar una ciudad en el condado de Bastrop, a 56 kilómetros de Austin, la capital del estado. Las personas con conocimiento del proyecto dicen que Musk quiere que los empleados de The Boring Co., SpaceX y Tesla que viven en Austin y sus alrededores tengan acceso a casas que podrían alquilar a precios más accesibles de los que podrían encontrar en lugares como el tecnológicamente icónico y notoriamente caro San Francisco, en California.

The Wall Street Journal informa que la ciudad está más cerca de ser una realidad que de no serlo. La propiedad que podría convertirse en la utopía de Musk colinda con las instalaciones incompletas de SpaceX y The Boring Co. en Bastrop. El WSJ dice que la ubicación ya alberga varias casas modulares e instalaciones recreativas, incluyendo una alberca y un gimnasio. Los letreros se refieren al lugar como "Snailbrook, TX, est. 2021". "Snailbrook" también hace referencia a la mascota no oficial de The Boring Co., el caracol.

Según Insider Musk ha expresado inspiraciones utópicas en el pasado:

En 2021, Musk emitió una petición "urgente" para más viviendas en Austin, Texas, ya que SpaceX y Tesla buscaban llenar cientos de empleos en el área. En ese momento, Musk había dicho que planeaba formar una nueva ciudad llamada Starbase en las instalaciones de lanzamiento de SpaceX en Texas, a unas cinco horas en automóvil de Austin. Pero, aunque los empleados de SpaceX se han apropiado de gran parte de Boca Chica, Texas, no está claro si Musk alguna vez estableció completamente la ciudad.

Los conceptos utópicos basados en las necesidades de fabricación de automóviles no son nuevos. El fallido Fordlandia de Henry Ford fue un intento de Ford Motor Company de establecer una plantación de caucho en la Amazonía brasileña en la década de 1920. Ford imaginó una comunidad autosuficiente de estilo estadounidense con casas, escuelas, iglesias y modernas comodidades. Albergaría a miles de trabajadores y suministraría látex para las operaciones de fabricación de neumáticos de Ford.

Fordlandia estuvo condenada al fracaso desde el principio por una mala planificación, errores culturales y disputas laborales. La tierra comprada para el experimento fallido fue vendida de nuevo al gobierno brasileño.

Sin embargo, ahí donde Henry Ford falló, Musk cuenta con suficiente aporte de creativos para ayudarle. Elinforma que el empresario ha consultado a varios en su círculo sobre Snailbrook, incluyendo a Kanye West , el diseñador magnate del hip hop y a Grimes, la ex de Musk y madre de dos de sus muchos hijos.