Elon Musk, fundador de Xcorp y una de las figuras más influyentes en tecnología, anunció que su división de inteligencia artificial, xAI, establecerá un estudio dedicado al desarrollo de videojuegos.

El empresario aseguró que su objetivo es "hacer que los videojuegos vuelvan a ser grandiosos", una declaración que lanzó mientras cuestionaba la implementación de políticas de diversidad, equidad e inclusión en la industria del gaming.

Estas políticas, promovidas por grandes estudios, han generado críticas entre los jugadores, especialmente tras el lanzamiento de Assassin's Creed Shadows. Este título, ambientado en el Japón feudal, presentó como protagonista al samurái Yasuke, de origen africano, lo que desató controversias en redes sociales.

Elon Musk expresó su desacuerdo con esta dirección, calificándola como un elemento que "mata el arte". Además, respaldó comentarios de figuras como Shibetoshi Nakamoto, fundador de Dogecoin, quien afirmó que los jugadores siempre han sido críticos de las prácticas corporativas y rechazan lo que consideran "manipulaciones ideológicas" en los videojuegos.

En respuesta a estas tendencias, Musk anunció que xAI no solo se enfocará en la innovación tecnológica, sino también en liderar un renacimiento creativo en la industria.

"Hay demasiados estudios de videojuegos que son propiedad de grandes corporaciones", escribió el magnate en una publicación en X. Por ello, su nueva iniciativa buscará desarrollar títulos apoyados en IA, ofreciendo experiencias más auténticas y alejadas de lo que denomina "agendas ideológicas".

