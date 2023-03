"Es una larga historia": Elon Musk se disculpa públicamente con un empleado discapacitado después de discutir con él en Twitter

Actualización al 8 de marzo: Elon Musk ha ofrecido una disculpa a través de Twitter a un empleado discapacitado con quien tuvo un altercado en la plataforma después de que el trabajador le pidiera que le aclarara si había sido despedido o no.

El multimillonario acudió a la plataforma de redes sociales el martes por la noche para disculparse públicamente con el empresario islandés, Haraldur "Halli" Þorleifsson, después de acusarlo de usar su discapacidad como "una excusa" y de no haber hecho "ningún trabajo real" para la compañía.

Musk afirmó que, tras la disputa en Twitter, se reunió con el empleado despreciado a través de una "videollamada" y se refirió al malentendido como a una "larga historia".

I would like to apologize to Halli for my misunderstanding of his situation. It was based on things I was told that were untrue or, in some cases, true, but not meaningful.



He is considering remaining at Twitter. — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

"Me gustaría disculparme con Halli por haber malentendido su situación. Se basó en cosas que me dijeron que eran falsas o, en algunos casos, ciertas, pero no significativas", escribió Musk. "Está considerando permanecer en Twitter".

Hasta el miércoles por la mañana Þorleifsson no había respondido ni reaccionado al tuit de Musk.

A continuación, la historia original.

La saga de despidos en Twitter ha dado otro giro dramático cuando un exempleado de la empresa se enfrentó a Musk en la plataforma y su entrevista de salida se transformó en un espectáculo público.

Un exempleado de Twitter llamado Haraldur Þorleifsson, un empresario y filántropo islandés que fundó la agencia creativa Ueno, tuiteó a Musk alegando que perdió el acceso a su computadora laboral en Twitter y pidiendo una aclaración sobre si todavía trabajaba para la empresa.

Dear @elonmusk



9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.



However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails.



Maybe if enough people retweet you'll answer me here? — Halli (@iamharaldur) March 6, 2023

Musk rápidamente respondió en broma preguntándole al trabajador: "¿Qué trabajo has estado haciendo?" Después de un ir y venir de mensajes el exempleado enumeró una serie de tareas que supuestamente realizó mientras trabajaba en Twitter.

Musk pidió evidencia fotográfica y la disputa continuó hasta que el empresario la dio por terminada al responder con dos emojis de risa llorando.

You locked my computer. I don't have access to any pics or docs. If you want to have it opened I can get you things. — Halli (@iamharaldur) March 7, 2023

Durante el intercambio de mensajes, Musk dijo que el representante de recursos humanos de Twitter había respondido "milagrosamente" para confirmó que Þorleifsson había sido despedido.

El hombre, quien fue nombrado la "Persona del Año" de Islandia por varios medios locales gracias a su trabajo para mejorar la accesibilidad para los discapacitados en su país, le preguntó a Musk si se le pagaría su indemnización por su discapacidad en su totalidad después de ser despedido.

Las cosas dieron un giro aún más violento, luego de que Musk respondió a un tuit de otro usuario diciendo que el exempleado era "individualmente rico" y que "no hizo ningún trabajo real" y declaró que tenía una discapacidad que le impedía poder escribir.

He has a prominent, active Twitter account and is wealthy. The reason he confronted me in public was to get a big payout.



From what I've been told, he's done almost no work for the past four months, middle-management or otherwise.



Despite his claims on Twitter that he did… https://t.co/LGuAlg4Eew — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

"A pesar de sus afirmaciones en Twitter de que sí trabajó, resulta que le dijo a Recursos Humanos que no podía trabajar porque no podía escribir, pero durante el mismo período, estaba escribiendo una tormenta en Twitter", escribió Musk. "Sin embargo, hay mucha gente en Twitter defendiéndolo. Esto hiere mi fe en la humanidad".

Después de ver esto, el hombre recurrió a su propia cuenta para escribirle una vez más a Musk y explicarle que está en silla de ruedas debido a la distrofia muscular; además contó la historia de cómo fue diagnosticado y en un hilo de 17 tuits contó cómo vendió su compañía a Twitter.

También explicó por qué eligió confrontar a Musk públicamente.

"La razón por la que te pregunté en público es porque tú (ni cualquier otra persona en Twitter) no respondiste a mis mensajes privados", dijo. "Tenías todo el derecho de despedirme. ¡Pero hubiera sido bueno hacérmelo saber!"

Hace menos de dos semanas, Musk despidió a otros 200 empleados de Twitter, que representaban aproximadamente al 10% de la fuerza laboral total restante de la compañía.

Se estima que Twitter ahora tiene menos de 2,000 empleados.