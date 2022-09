Instagram prueba internamente IG Candid Challenges, una copia de BeReal

En realidad, solo era cuestión de tiempo para que Instagram buscara emular las funcionalidades de BeReal, la red social que ha comenzado a ganar tracción y usuarios desafiando la lógica de las redes sociales e incentivando a los usuarios a que posteen contenido de manera espontánea, sin preproducción ni planeación para que todo luzca perfecto.

Lanzada al mercado en el 2020, la red creada por el francés Alexis Barreyat se ha posicionado como la más bajada en la App Store y ha logrado que gigantes como Meta la volteen a ver.

Lo que hace distinta a BeReal es que motiva a los usuarios a retratar su vida tal cual es, sin filtros, ni preproducciones. Cada día, en un horario distinto, los usuarios tienen una ventana de dos minutos para subir contenido. Todos los amigos de un usuario podrán postear en el mismo horario, tras recibir una notificación avisando que ya pueden hacerlo. Solo se puede subir un post por día. Además, al tomar una fotografía o video para subirla a la red, se activan las dos cámaras del dispositivo (la frontal y la trasera) para mostrar el entorno real en el que el creador del contenido se encuentra.

La propuesta de BeReal es innovadora y va en contracorriente de la tendencia de saturación de mensajes de las demás redes. Según el investigador de apps, Alessandro Paluzzi, Instagram ha comenzado a probar internamente una funcionalidad llamada IG Candid Challenges (algo así como Retos Cándidos de IG) que permitiría a los usuarios crear grupos con sus contactos para que todos reciban al mismo tiempo, pero cada día en otro horario, la invitación a postear algo en un lapso de dos minutos.

Sí, exactamente igual que en BeReal.

Paluzzi compartió una captura de pantalla en la que se puede ver el detalle del desarrollo. Aunque es un material de trabajo, evidencia el interés de Instagram de no quedarse atrás ante las acciones de una red social que parece haber surgido de la nada y que de pronto domina las conversaciones en torno a la innovación en las redes sociales.

#Instagram is working on IG Candid Challenges, a feature inspired by @BeReal_App



Add other's IG Candid to your story tray. And everyday at a different time, get a notification to capture and share a Photo in 2 Minutes. pic.twitter.com/caTCgUPtEV