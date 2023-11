Su nombre es Grok, es un modelo de inteligencia artificial generativa y con él Elon Musk pretende competirle de manera frontal a ChatGPT de OpenAI y a Bard de Google.

El viernes pasado Elon Musk anticipaba que xAI —su empresa de inteligencia artificial— haría público su primer desarrollo durante el fin de semana. "En algunos aspectos importantes, es lo mejor que existe actualmente", escribió el empresario.

Announcing Grok!



Grok is an AI modeled after the Hitchhiker's Guide to the Galaxy, so intended to answer almost anything and, far harder, even suggest what questions to ask!



Grok is designed to answer questions with a bit of wit and has a rebellious streak, so please don't use…