Jack Dorsey, el multimillonario cofundador de Twitter —ahora X—, ha hecho una predicción: dentro de la próxima década será más difícil que nunca distinguir entre lo falso y lo real. Además, ha dado un consejo clave para lidiar con una realidad que parece una simulación.

El domingo pasado, Dorsey habló sobre tecnología y libertad en el Festival of the Sun, una celebración musical en la Toscana, Italia.

Hacia el final de su presentación, Dorsey dijo que en los próximos cinco a diez años "no sabremos qué es real y qué es falso" debido a la proliferación de imágenes y videos falsos, o deepfakes.

"Será casi imposible saberlo", dijo. "Se sentirá como si estuvieras en una simulación."

Elon Musk, propietario de X, comentó en un post que muestra un clip de la presentación de Dorsey preguntando, "¿Cómo sabemos que no estamos ya allí?"

