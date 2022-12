La 'guerra' entre Twitter y Apple termina después de que Elon Musk se reúne con Tim Cook

Elon Musk disparó los primeros tiros el lunes, tuiteando que Apple amenazó con eliminar la aplicación de Twitter de la App Store y criticando el control del gigante tecnológico de Cupertino sobre la tienda. Pero el tono de Musk cambió el miércoles. El multimillonario de Tesla tuiteó que se reunió con el CEO de Apple, Tim Cook, en la sede de la compañía y tuvo una "buena conversación". Cook, según Musk, "dejó en claro que Apple nunca consideró" eliminar Twitter de su tienda.

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so.