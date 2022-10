Los disfraces de Jeffrey Dahmer prohibidos en eBay

Por segundo año consecutivo una serie de Netflix se convierte en la principal inspiración para los disfraces de Halloween. Sucedió el año pasado con la sensación de El juego del calamar y ahora sucede de nuevo con Dahmer, la serie en la que se retrata la vida del asesino Jeffrey Dahmer quien mató a 17 hombres con los que después practicó el canibalismo y la necrofilia.

Conocido como el Monstruo de Milwaukee, el caso de Dahmer impactó al mundo al principio de la década de los 90 y desde entonces su vida ha inspirado diversas películas, novelas y series de televisión, entre las que se encuentra la de Netflix.

El éxito de la serie es tal que ha desatado una tendencia de disfraces para el próximo Halloween que no todo el mundo ve con buenos ojos.

En Estados Unidos eBay dio a conocer que ha prohibido la venta de disfraces de Dahmer —que incluyen overoles anaranjados, máscaras y sus emblemáticos lentes— por considerar que infringen sus políticas en torno a la violencia.

Según BuzzFeed News un portavoz de la tienda en línea explicó que las políticas de la tienda prohíben la venta de objetos que "glorifiquen o promuevan la violencia".

Diversas personalidades de los Estados Unidos, entre quienes se encuentra la gimnasta Simone Biles, han criticado en redes sociales la existencia de los disfraces inspirados en Jeffrey Dahmer.

im just gon go head and say it, put the jeffrey dahmer costumes back in the closet. we ain't having it!!!!!!