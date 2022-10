¿Los Simpson en versión anime? Ocurrirá en el especial de Halloween

Los especiales de Halloween se han convertido en una tradición para Los Simpson, tanto que hay espectadores que ya no ven la serie de dibujos animados, pero están pendientes de estos tradicionales episodios.

Para anunciar el Treehouse of Horror XXXIII, Fox publicó un teaser en el cual muestra que en esta ocasión se realizará una parodia del anime Death Note,

Pero ¿los Simpson en anime? Aunque es algo que nunca creímos posible, para sorpresa de los fanáticos ocurrirá.

De acuerdo con el promocional del capítulo que se emitirá el domingo 30 de octubre, Lisa hará una representación de Light, mientras que Bart hará lo propio con Ryuk. Por el momento no se tiene claro cuáles serán los roles de Marge, Homero y Maggie en el especial.

Esta novedad es algo especial para Los Simpson, pues muchos televidentes no se han cansado de decir que ya pasaron de moda y que solamente les gusta a las personas viejas. Esta noticia la ha vuelto a hacer relevante… al menos por el momento.

Este episodio especial de Halloween fue realizado por el estudio DR Movie, el cual participó en la realización de Death Note.

Los Simpson es la serie más longeva en activo en la televisión mundial, pues actualmente se transmite su temporada 33. El primer episodio de se transmitió el 17 de diciembre de 1989.

The first clip from 'The Simpsons' parody of 'DEATH NOTE' has been released.



It is animated by DR Movie who also worked on the original series. pic.twitter.com/mmM7IbXc6K