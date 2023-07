La confrontación entre las plataformas sociales de los multimillonarios Mark Zuckerberg e Elon Musk parece estarse intensificando, y rápido.

El martes, el CEO de Meta, Zuckerberg, publicó una foto en Instagram que parecía una indirecta para Musk. Durante semanas, ambos han estado intercambiando pullas en las redes sociales y amenazando con llegar a lo físico en la vida real. Esta foto, tomada después de una sesión de entrenamiento con las estrellas de la MMA, Israel Adesanya y Alex Volkanovski, muestra que el fundador de Facebook podría estar listo para realmente enfrentarse a Elon.

"Con Mark no hay trucos. Esto es un asunto serio", comentó Adesanya, a lo que Zuckerberg respondió: "Es un honor entrenar con ustedes, chicos".

Esto ocurre después de que Zuckerberg aceptara una invitación abierta del campeón de la UFC, Georges St-Pierre, para aprender a hacerle a la cara de Elon Musk lo que Facebook ha hecho con nuestra privacidad.

Un abdomen de lavadero no es lo único que Zuckerberg puede presumir en estos días. Su competidor (o copia) de Twitter, Threads, alcanzó los 100 millones de usuarios registrados en sus primeros cinco días, una tasa de crecimiento de la plataforma nunca antes vista. Debe de sentirse mejor después de que se informara que su riqueza personal disminuyó en $71,000 millones de dólares en 2022.

Y aunque algunos dudan de que estos dos titanes tecnológicos realmente se vayan a enfrentar físicamente, Musk tampoco parece ajeno al tema y se ha puesto a trabajar. El 3 de julio, el podcaster Lex Fridman publicó una foto de sí mismo, Musk, Georges St-Pierre y el instructor de MMA, John Danaher, después de una sesión de entrenamiento.

Had a great training session with @elonmusk, @GeorgesStPierre, and John Danaher last night. Everything about this was epic! pic.twitter.com/SkQLA0sYwI