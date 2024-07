Según un informe de la plataforma de análisis de productividad Insightful, titulado Lost Focus: The Cost of Distractions on Productivity in the Modern Workplace (Foco Perdido: El Costo de las Distracciones en la Productividad en el Lugar de Trabajo Moderno), la capacidad de concentración de los empleados en Estados Unidos ha disminuido notablemente.

El estudio, que encuestó a 1,200 empleados y empleadores, reveló que el 79% de los trabajadores no puede mantener su atención durante una hora completa sin distracciones, y el 59% no logra enfocarse ni siquiera durante 30 minutos seguidos.

Aunque los teléfonos inteligentes y sus notificaciones constantes son un factor mencionados por el 62% de los encuestados, el mayor culpable de la falta de productividad son los compañeros de trabajo. Más del 70% de los participantes señaló que las interrupciones por parte de colegas eran la principal fuente de distracción.

Además, herramientas de comunicación como Microsoft Teams y Slack, junto con el flujo constante de correos electrónicos, representan una distracción para aproximadamente un tercio de los encuestados.

Los empleadores están comenzando a notar el impacto de estas distracciones. Un tercio de los encuestados indicó que estas interrupciones resultan en la pérdida de cinco horas de trabajo a la semana, mientras que otro tercio estima que se pierden entre seis y diez horas semanales, lo que representa hasta un 25% del tiempo laboral disponible.

Según Annie Dean, líder de Team Anywhere en Atlassian, estas distracciones reflejan una cultura laboral que prioriza la apariencia de productividad sobre la eficiencia real.

"Cuando digo '¿Por qué los equipos pierden tiempo?', no digo que sea intencional," explicó Dean a Fortune. "Estamos en un sistema que, sin querer, está configurado para robar nuestra atención y desviar nuestros esfuerzos", agregó.

La atención no solo se ve afectada por factores como las interrupciones sociales y tecnológicas. Gloria Mark, profesora de informática en la Universidad de California, señaló que la capacidad de concentración ha estado en declive durante décadas. En 2004, la atención promedio en una pantalla era de dos minutos y medio; hoy en día, las personas solo pueden mantener su atención durante 47 segundos en promedio.

El informe de Insightful sugiere que una mayor flexibilidad laboral y la implementación de una semana laboral de cuatro días, como ya se prueba en Portugal, podrían ser clave para reducir las distracciones y mejorar la productividad.

Relacionado: El costo de las distracciones y cómo gestionarlas