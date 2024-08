Nicolás Maduro ha acusado a Elon Musk, propietario de la red social X, de violar tanto las normas de la plataforma como las leyes venezolanas. Según el presidente de Venezuela, Musk ha incitado al odio, al fascismo, a la guerra civil y al enfrentamiento entre venezolanos a través de su manejo de la red social.

"Ha violado todas las normas de la propia red social y ha incitado al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos", declaró Maduro durante un mitin.

Además, el presidente afirmó que Musk ha incumplido las leyes locales, enfatizando que "en Venezuela hay leyes" que deben respetarse.

De acuerdo con Reuters, Nicolás Maduro anunció la firma de una propuesta para suspender el acceso a X en Venezuela durante diez días. Según el presidente, esta medida permitirá a la plataforma presentar sus descargos y ajustarse a la legislación venezolana: "¡Fuera X por 10 días de Venezuela!"

En su discurso, Maduro protagonizó un momento peculiar al confundir la expresión "Get Out" (fuera) con "Get Up" (levantarse) al dirigirse a Musk, según informó The Guardian.

Pese a esta confusión, Nicolás Maduro reiteró que "en Venezuela hay leyes" y que todas las plataformas digitales que operan en el país deben respetarlas.

Esta decisión llega después de que Maduro tomara acciones similares contra la aplicación de mensajería WhatsApp, que eliminó de su smartphone tras acusarla de ser un vehículo para la propagación de mensajes de odio.

El 28 de julio, Elon Musk calificó a Maduro como "no un buen tipo" y sugirió que Venezuela merece "algo mucho mejor".

La respuesta de Maduro no se hizo esperar, catalogando a Musk como miembro de una "secta satánica del poder estadounidense".

Minutos después de anunciar la suspensión de X, Nicolás Maduro generó controversia al realizar una transmisión en vivo en esa misma plataforma durante la firma de acuerdos con representantes de Nigeria, lo que muchos interpretaron como una señal contradictoria en medio de sus críticas.

