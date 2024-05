Hace apenas una semana, OpenAI anunció el lanzamiento de GPT-4o, la última versión de su chatbot.

Entre las novedades más destacadas, se encuentra la introducción de una función de voz, que permite a los usuarios interactuar con la inteligencia artificial (IA) de manera más natural.

Sin embargo, la compañía ha decidido pausar parcial y temporalmente esta función, debido al parecido de una de las voces del chatbot con la de la actriz Scarlett Johansson.

La voz en cuestión, conocida como Sky, ha generado controversia en redes sociales por su similitud con la voz de Johansson.

Aunque OpenAI sostuvo en un comunicado que no es una imitación de la celebridad, sino que pertenece a una actriz profesional que utiliza su propia voz natural, la empresa dio a conocer que ha tomado la decisión de suspender la función, con el objetivo de evitar malentendidos y prevenir un mal uso de la voz.

"Estamos trabajando para suspender el uso de Sky mientras solucionamos este problema. La voz de Sky no es una imitación de Scarlett Johansson, sino que pertenece a una actriz profesional diferente que usa su propia voz natural", explicó la compañía a través de su cuenta de X.

We've heard questions about how we chose the voices in ChatGPT, especially Sky. We are working to pause the use of Sky while we address them.



Read more about how we chose these voices: https://t.co/R8wwZjU36L