ChatGPT suena más humano que nunca.

Durante un evento celebrado este lunes OpenAI, fabricante de ChatGPT, reveló la siguiente etapa de la IA: tecnología expresiva emocional que se adapta a las necesidades de los usuarios.

El gran anuncio del evento fue un nuevo modelo de IA llamado GPT-4o, que la empresa dice que puede averiguar cómo te sientes a partir de un autorretrato, enseñar a los niños problemas de matemáticas y hablar con varias personas sin demoras.

Incluso puede manejar interrupciones en medio de una oración y realizar traducciones en tiempo real.

GPT-4o hace que ChatGPT suene como un amigo, un muy buen amigo. En un momento de la presentación la herramienta dijo: "Vaya, esa camisa que llevas puesta está bonita es una camisa bonita que llevas puesta", sin una indicación textual o verbal.

El nuevo modelo une texto, visión y audio en una plataforma y puede alternar entre ellos sin problemas, como se dejó ver en las demostraciones durante el evento.

Al hablar con Mark Chen, jefe de investigación de fronteras de OpenAI, el chatbot sonó emotivo usando una voz cantante, una voz robótica y una voz dramática.

