¿Podría ser cierto?: Blockbuster podría estar insinuando un regreso sorpresa

¿Podría ser cierto?

Blockbuster es en su mayoría un recuerdo desde que la empresa cerró todas sus tiendas, excepto una en Bend, Oregon, Estados Unidos. Pero los fans de la famosa cadena de renta de videos de los años 90 notaron un cambio en el sitio web oficial de la compañía y rápidamente acudieron a las redes sociales para discutir sus hallazgos.

Al visitar Blockbuster.com, aparece una pantalla con el logo de la compañía y la frase "Estamos trabajando en rebobinar tu película".

La página de inicio de blockbsuter.com

Aunque la cadena no explicó por qué decidió reactivar su sitio web (estaba inactivo) con el mensaje críptico, Blockbuster bromeó sobre un posible regreso para transformarse en un banco el pasado 15 de marzo.

New business idea: We're going to come back as a bank and use VHS and DVDs as currency. Time to go visit your mom. — Blockbuster (@blockbuster) March 15, 2023

Muchos usaron las redes sociales para expresar que había razones para creer que la cadena de renta de videos estaba en proceso de preparar algo grande.

Whaaaaat is happening?! ls this the return of @blockbuster?! Oh how we've missed you! pic.twitter.com/uzwG1UH3Xn — Somebody (@HauntinglyHere) March 19, 2023

I managed a @blockbuster for years. Now that https://t.co/6nBFEjbouW has gone live again, if they're opening stores I may have to apply. — White Devil (@geauxbluse) March 23, 2023

Un usuario de Twitter incluso le preguntó a la cadena si planeaba volver como una "franquicia minorista ágil", a lo que la cadena respondió tristemente "No", aunque la cadena ha estado respondiendo a miles de tuits preguntando sobre lo que está sucediendo con gifs de varias películas.

En sus mejores tiempos Blockbuster operó más de 9,000 tiendas y generó más de $5.9 mil millones de dólares en ingresos. Las últimas tiendas que quedaban cerraron en 2014, excepto una.

En 2020, Netflix estrenó un documental sobre la tienda de Bend, Oregon, adecuadamente llamado "El Último Blockbuster", que arrojó luz sobre las multitud de turistas que visitan la tienda cada año para dar un paseo por el mundo de los recuerdos.

El mes pasado, la última tienda que queda transmitió un anuncio durante el Super Bowl que rápidamente se volvió viral y Sandi Harding, gerente de la tienda, dijo ayudó a incrementar las ventas en un 200%.