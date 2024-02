Desde hace meses Elon Musk busca desafiar y desacreditar a Disney, y el despido de una actriz de la serie The Mandalorian le ha servido para iniciar una cruzada en contra del gigante del entretenimiento.

En 2021 la actriz Gina Carano fue despedida de la producción después de publicar una serie de polémicos mensajes en sus redes sociales. En ellos la actriz hizo una analogía entre ser republicano en la actualidad en Estados Unidos y ser judío durante el holocausto nazi. Sus mensajes provocaron fuertes reacciones, lo que culminó con su salida de la serie producida por The Walt Disney Company.

Tras su salida del programa, Carano presentó una demanda en el tribunal federal de California, alegando despido injustificado y discriminación en la que pedía ser reintegrada a la producción, además de exigir un pago de $75,000 dólares por los daños que la remoción le provocó.

Desde antes de que Elon Musk comprara Twitter, el empresario abogaba por la libertad de expresión en las plataformas sociales. De hecho, esa ha sido una de las banderas de X, lo que ha resultado en diversas polémicas y ha metido al magnate en problemas en más de una ocasión.

En agosto de 2023, ya siendo dueño de la plataforma, Musk subió un mensaje a su cuenta de X prometiendo financiar los costos legales de las personas que hubieran sido "injustamente tratadas" en su trabajo a causa del contenido compartido en sus perfiles sociales.

La actriz no tardó en responder al comentario escribiendo: "Creo que cumplo con los requisitos".

Cientos de usuarios reaccionaron al mensaje y el mismo Musk se sumó a la causa, contratando a un equipo de abogados para la actriz e invitando a otros usuarios en X a unirse a la demanda colectiva en contra de Disney.

Aunque el caso de Gina Carano les ha dado visibilidad a los sentimientos de Elon Musk hacia Disney, el conflicto entre el empresario y la compañía en realidad inició a finales del año pasado.

En noviembre de 2023 Elon Musk mostró su apoyo a una publicación en la que se afirmaba que los judíos estaban fomentando el odio en contra de las personas blancas. Como consecuencia de la reacción de Musk a ese tipo de contenido, varias empresas retiraron su pauta publicitaria de X. Disney fue una de ellas.

Al poco tiempo Musk reaccionó y en algo que muchos leyeron como una represalia, eliminó la app de Disney+ de la plataforma de entretenimiento de los autos Tesla.

Hace un par de días Musk publicó un documento en el que se detallan los estándares de inclusión en las producciones de la empresa.

"Una fuente anónima acaba de enviarme esto desde Disney. ¡Es racismo y sexismo obligatorio e institucionalizado!" escribió compartiendo diversos documentos en los que se definen los procesos de inclusión para las producciones de la empresa.

Musk agregó: "No es de extrañar que la mayoría de su contenido producido durante los últimos años haya sido malo. ¡Solo intentar navegar por el campo de minas de la diversidad, equidad e inclusión va a aplastar el proceso creativo!"

An anonymous source just sent me this from Disney. It is mandatory, institutionalized racism and sexism! pic.twitter.com/npMy8YfA1j