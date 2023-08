Elon Musk es un apasionado confeso de la historia.

"A él le gusta la historia militar", le dijo a Axios Walter Isaacson, el autor de una muy esperada biografía de Musk. "Él cree que hay lecciones que se aplican a la vida corporativa."

Una de sus inspiraciones es Napoleón Bonaparte, el genio militar francés que ascendió al poder durante la Revolución Francesa y se convirtió en Emperador de Francia.

Isaacson señala una estrategia de liderazgo que Musk aprendió al leer sobre Bonaparte.

"Él cree que dondequiera que estuviera Napoleón, allí es donde sus ejércitos rendirían al máximo. Así que le gustaba aparecer tarde por la noche en las líneas de ensamblaje en Tesla y SpaceX", explicó Isaacson.

Relacionado: Mark Zuckerberg enfría la supuesta pelea con Elon Musk: "Voy a centrarme en competir con personas que se toman el deporte en serio"

Por ejemplo, mientras los ingenieros estaban construyendo un propulsor para la nave espacial en la base de lanzamiento de SpaceX en Boca Chica, Texas, Musk estuvo cerca del área durante una hora, observando.

"Si ven a su general en el campo de batalla, estarán más motivados", le dijo Musk a Isaacson.

Esto también podría explicar por qué Musk pasa tanto tiempo en las oficinas de 'X'. Según un artículo de la BBC, Musk ha instalado camas en la sede de Twitter en San Francisco para poder dormir allí.

Según una empleada llamada Dolly Singh, Musk durmió en el suelo de la oficina en SpaceX.

"Elon quiere vivir en un mundo donde trabaja 80 horas a la semana", dijo ella. "Está bien que él diga: 'Espero que trabajen tan duro como yo', porque él no está llamando desde la playa, está durmiendo en un saco de dormir en el suelo de la fábrica."

La íntima y nueva biografía titulada Elon Musk se lanzará el 12 de septiembre. Isaacson, quien también escribió las exitosas biografías de Steve Jobs y Leonardo da Vinci, pasó dos años siguiendo a Musk. Se le concedió un acceso sin precedentes, asistiendo a reuniones con él y acompañándolo en paseos por sus fábricas. También pasó horas entrevistándolo, así como a su familia, amigos, compañeros de trabajo y adversarios.

Ah, y hablando de los adversarios de Musk, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, sin duda es uno de ellos, como lo demuestra toda la conversación sobre un combate enjaulado entre los dos multimillonarios.

Pero Isaacson le dijo a Axios que piensa que hablar de un combate enjaulado entre Zuckerberg y Musk "es completamente ridículo".

Hace unos días, compartió una captura de pantalla de un intercambio de mensajes de texto entre Musk y Zuckerberg, lo que parece indicar que la pelea no sucederá pronto.

I got this text message from Elon Musk at 4:44am CT showing a screenshot of some text messages in which he tells Mark Zuckerberg they should fight this Monday at Zuckerberg's home in Palo Alto. pic.twitter.com/krgRsH5P5G