Se viraliza una foto del Papa Francisco creada con una herramienta de inteligencia artificial

El Papa Francisco viste a la moda. O al menos eso es lo que deja ver una imagen en la que se puede apreciar al santo pontífice con una gruesa y sofisticada chamarra blanca propia de un esquiador trendy. De su cuello cuelga un crucifijo de plata y el Papa parece caminar por las calles de alguna ciudad en la que se aprecian un par de personas indiferentes a su presencia.

Si algo ha caracterizado al pontificado de Francisco I, es la sencillez y humildad. Apenas el pasado lunes 23 de marzo el Papa comentó: "Dios se complace cuando celebramos juntos como hermanos en la sencillez". Por eso la imagen tomó a algunos por sorpresa.

Lo cierto es que la imagen no es real. Fue generada con una herramienta de inteligencia artificial convirtiendo al Papa Francisco en una figura pública que es puesta fuera de contexto por las herramientas digitales que parecen dominar este 2023. Entra otra figuras públicas cuyos rostros han sido utilizados para crear imágenes fake están el mandatario ruso, Vladimir Putin, y el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de quien la semana pasada circularon imágenes de su supuesto arresto.

Varios usuarios reaccionaron a la imagen del Papa Francisco, convencidos de que era real. Algunos se mostraron dudosos de ella, otros molestos.

La modelo Chrissy Teigen escribió: "Pensé que la chamarra del Papa era real y no lo pensé dos veces. de ninguna manera estoy sobreviviendo al futuro de la tecnología".

I thought the pope's puffer jacket was real and didnt give it a second thought. no way am I surviving the future of technology